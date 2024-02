Sin respeto al dolor: Paty Maldonado se burla de Negro Piñera tras anunciar canción en honor a su hermano

No fue el momento ni la forma. La panelista de Tal Cual Patricia Maldonado se llenó de críticas tras burlarse del anuncio que realizó Miguel “Negro” Piñera por la muerte de su hermano Sebastián, el pasado martes 6 de febrero en Lago Ranco.

Fue a través de Instagram donde la cantante se expresó sin ninguna consideración al dolor ajeno, riéndose de la noticia que daba cuenta que Negro Piñera estaba escribiendo una canción en honor a su hermano mayor.

La noticia fue publicada en la red social de Meganoticias, ocasión que Maldonado aprovechó para escribir su comentario.

“‘Le estoy componiendo una linda canción’: El anuncio de Miguel Piñera en velorio de su hermano Sebastián”, decía la publicación, junto a la imagen de un triste Negro Piñera.

Ahí, Maldonado puso seis emojis de caritas llorando de la risa, junto a signo de interrogación.

Cibernautas critican burlas de Maldonado

Esto provocó la molestia de los demás cibernautas, quienes consideraron no ha lugar su humorada y le preguntaron “cuál” era el chiste.

“Es bien desubicada la Señora, no me esperaba menos en realidad el respeto no lo conocen algunas personas”, “pensé que era más cuerda! Cada uno vive el dolor como quiera todo es válido cuando hay pena”, criticaron.