“¡No la vi, estos se chiflaron!”: Pincoya aclaró el supuesto feo desaire que le hizo a Cony

La disputa entre Jennifer Galvarini, conocida como la Pincoya sin glamour, y Cony Capelli, ha tomado un giro inesperado luego de que surgieran acusaciones de un supuesto desaire por parte de la chilota a la bailarina durante el evento “Noche de Combos”.

El detonante de esta controversia fue el testimonio entregado por el mánager de Cony, Suro Solar, quien detalló en sus historias de Instagram que la finalista de Gran Hermano habría evitado saludar a la joven ganadora de Gran Hermano durante un encuentro en el que ambas estaban presentes.

Galvarini, por su parte, decidió abordar la situación en un live de TikTok, donde se mostró sorprendida por la insistencia de los seguidores en el tema. En sus declaraciones, la Pincoya trató de calmar los ánimos al asegurar que ella nunca vio a Cony en el evento y que no busca generar conflictos con nadie, según la información que entregó esta tarde Página 7.

[ LEE TAMBIÉN: “Se hizo la loca no más”: Aseguran que Pincoya le hizo un feo desaire a Cony Capelli tras toparse en la “Noche de Combos” ]

“Si ella me ve, ¿por qué no me saluda?”

“No me nombra ella (Cony), pero me nombra el otro chiflado, que es lo mismo. Andan pendientes, estos se chiflaron. No la vi, si ella me ve, ¿por qué no me saluda? Claro, el que ve primero, saluda al compañero”, expresó la mujer oriunda de Chiloé durante el live.

La Pincoya continuó defendiendo su postura, cuestionando por qué Capelli hablaría de ella si ni siquiera se cruzaron en el evento. Además, hizo hincapié en que sus acciones no deberían ser motivo de preocupación para los demás y que le resulta cómico que haya tanta atención sobre su persona.

“A mí no me interesa, es una hueá que no pueden vivir sin pelarme. A mí me da risa, me gusta eso. Para que vean quién es más importante en la vida de cada persona, porque a mí no me interesa”, agregó.

Por último, Galvarini insinuó que su excompañera de encierro y su mánager sí le prestan atención, aunque ella misma no les dé importancia. “Por algo el hombre habla de mí, qué triste debe ser su vida, cierto. Porque a mí cuando no me interesa alguien no le doy bola, él anda pendiente, eso me gusta”, concluyó.