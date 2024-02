“¿Qué mier... tienes en la cabeza?”: Eskarcita criticó llorando las últimas declaraciones de Rubén Gutiérrez

Scarlette Gálvez, más conocida como Eskarcita y por ser ex finalista de Gran Hermano Chile, se lo lloró todo en redes sociales tras los recientes comentarios negativos generados por las declaraciones de Rubén Gutiérrez, quien negó las acusaciones de abuso sexual en su contra.

Recordemos que ella protagonizó uno de los momentos más polémicos del extinto reality, cuando denunció que Rubén Gutiérrez la había acosado sexualmente mientras dormían en la misma cama.

Después de un largo tiempo de silencio, el excarabinero reapareció dando una entrevista a un programa digital, lo que provocó una oleada de comentarios en contra de la joven maipucina.

“Fue mucho la edición, intencionalidad, de algo que yo no fui. Todo tiene un principio, un intermedio y un final. Y no fue así, le quitaron el contexto a la situación”, dijo en la instancia asegurando que “soy inocente”.

El llanto de Eskarcita

De hecho, Rubén acaba de estrenar una canción donde niega toda la situación, lo cual ha puesto más cuestionamientos a la versión de la morena influencer.

Por eso, ella misma subió un video donde aparece realizando sus descargos, demostrando que le duele lo que está ocurriendo, porque además ha recibido muchos comentarios negativos con respecto a su persona.

“Mídanse con sus palabras de mier... Esto no es un juicio social, de a quién le quieres creer o no. No puedo evitar pensar en las mujeres y en las niñas que tienen que vivir con este secreto y convivir con su abusador siempre. Después tienes el valor para decirlo y te van a juzgar igual o no te van a creer. Como sociedad, estamos como el pic...”, partió diciendo Scarlette Gálvez

Incluso acusó al excarabinero de burlarse de todo lo que pasó, lo cual le hizo rodar más de una lágrima mientras expresaba la rabia que le da.

“Me afectan sus comentarios, me afecta que sea tema, me afecta que donde sea que voy me lo preguntan. O sea, dos dedos de frente, es algo delicado como para que tú vengas y saques una canción burlándote de eso. ¿Qué mierda tienes en la cabeza?”, finalizó en el video que se ha viralizado rápidamente en redes sociales y distintos medios de espectáculos.

