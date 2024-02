Isidora Urrejola enternece las redes con precioso video de amor familiar en San Valentín

En el Día del Amor y la Amistad, Isidora Urrejola compartió un adorable video celebrando no sólo el cariño en la pareja, sino también en la familia, los amigos y afectos en general.

La actriz posteó el registro en su cuenta de Instagram del momento cuando Miel, su hija mayor, llega al departamento a conocer a su hermanita, que acaba de nacer de forma prematura e inesperada.

“Reacciones de amor puro y genuino”, se lee sobre la secuencia que enseña la llegada de la primogénita a casa y, luego de abrazar a integrantes de la familia, se acerca a la cuna de su hermanita y la acaricia, con el tema “Love is in the Air”, de John Paul Young, sonando de fondo.

“Es muy tierna. Me encanta”, exclama Miel con la nenita en brazos. A continuación besa y abraza a su madre, con la leyenda que dice “Abrazos de amor y contención... En familia”.

“Amor en todas sus formas”

“Y con cada uno su momento personal”, añade el texto del video, ahora con la mayor de Isidora abrazando a su papá, Francisco Herrera.

Luego se ve al padre chocho con la bebita sacando chanchitos por primera vez, en una tierna escena del registro familiar.

Finalmente en el clip se aprecia a la hermana de Fernanda Urrejola con su hija recién nacida en brazos, con el texto “Contemplarla”, más un emoji de una carita con ojos de corazón, y la intérprete sonríe dichosa.

“Con amor el corazón nunca se divide, si no que crece cada día, sorprendiéndonos a nosotros mismos del inmenso amor que somos y del que nos rodea !!! Hoy celebro el AMOR EN TODAS SUS FORMAS!!!”, escribió en la descripción del posteo Isidora.