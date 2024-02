“Sería un lujo”: Carolina Soto anhela un dueto con Andrea Bocelli en la Quinta Vergara

Carolina Soto, conocida cantante, ex chica Rojo y destacada actriz del musical “Mamma Mía” donde interpreta el papel de Donna, ha revelado su gran deseo de compartir el escenario con una leyenda de la música: Andrea Bocelli.

En medio de sus compromisos con el teatro y con proyectos musicales en el horizonte, la talentosa artista chilena ha expresado su anhelo de cantar junto al renombrado tenor italiano en el emblemático escenario de la Quinta Vergara, donde él fue invitado y se presentará en un par de semanas.

En una reciente entrevista que concedió a La Cuarta, Soto confesó su fascinación por el icónico intérprete y compartió su determinación por hacer realidad este sueño. “Sería un sueño cantar ‘Vivo por ella’ con él en la Quinta Vergara”, expresó con entusiasmo, destacando la grandiosidad de la voz de Bocelli y la oportunidad única que representaría compartir la música con él.

[ LEE TAMBIÉN: Carolina Soto publicó un emotivo homenaje a su amigo que partió: “Me quedo con todo lo que vivimos” ]

No le han contestado

A pesar de sus esfuerzos por contactar con Bocelli y su equipo, hasta el momento no ha recibido respuesta. Sin embargo, esto no ha detenido su ilusión ni su determinación. “Si las cosas están para uno, se van a dar solas. Pero si no lo intenté, no queda en mí”, afirmó Soto, reflejando su convicción de que vale la pena perseguir sus sueños con valentía y determinación.

Con respecto a su mensaje para Bocelli, Soto enfatizó la importancia de esta oportunidad tanto para ella como para representar a Chile en un escenario de tal magnitud. “¡Andrea Bocelli, no te puedes perder esta oportunidad! Sería un lujo y un sueño de verdad”, exclamó.

Con su talento y su pasión por la música, Carolina Soto continúa demostrando su compromiso y su dedicación en el mundo artístico, esperando ansiosamente la posibilidad de compartir su voz con uno de los grandes de la música internacional.