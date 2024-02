Simón de la Costa sorprende con llamativo nuevo look: “Se avecina un cambio radical”

El ex participante del reality Tierra Brava, Simón de la Costa, causó revuelo entre sus seguidores al revelar un cambio significativo en su apariencia.

Recordemos que a pesar de su corta estadía en el programa, Simón logró cautivar a la audiencia con su carisma y autenticidad, ganando cerca de 300 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde comparte detalles de su vida cotidiana y destacados atuendos.

De hecho, este miércoles, el enfoque no estuvo en sus habituales publicaciones, sino en su nuevo look, del cual dio un adelanto a través de un video en sus redes sociales. “Es el Día del Amor, y el amor propio también es relevante... Me voy a hacer un corte. Se avecina un cambio fuerte”, expresó Simón desde un salón de belleza.

El estilo que eligió Simón

El proceso de transformación fue compartido paso a paso, mostrando cómo su estilista, Roberto Susperreguy, realizaba el corte, enfocándose especialmente en rasurar los costados de su cabeza para dar forma a su nuevo estilo.

Simón se mostró visiblemente emocionado y satisfecho con el resultado final, destacando la modernidad y frescura que le brindaba su nuevo corte de pelo. “Estoy encantado con este corte de pelo moderno... Me fascinó. Esto está peinado, porque ahora tengo el pelo más liso, no tan rizado”, comentó emocionado.

Además, el exconcursante resaltó la apariencia más saludable de su cabello y su estética inspirada en los años ochenta. “Miren esta belleza, muy de época, ochentero, muy lindo. Además, el pelo se ve más sano, en mi opinión, así que yo feliz”, concluyó Simón, dejando claro que está listo para abrazar este nuevo capítulo con entusiasmo y confianza.

Instagram Simón de la Costa