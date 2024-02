“El amor es más fuerte”: Gonzalo Cáceres agradeció muestras de cariño en medio su delicado estado de salud

Gonzalo Cáceres, el reconocido estilista, enfrenta un delicado estado de salud debido a una dolorosa quemadura en su pie derecho que poco a poco se complicó a causa de su historial de diabetes. Tras someterse a una cirugía por una infección, Cáceres reapareció en redes sociales el pasado 14 de febrero, con un mensaje para sus seguidores y con muestras de mejoría en su situación.

“Les deseo a todos un feliz día del amor, pásenlo maravilloso, disfruten, el amor es todos los días del año, pero este día es especial, disfrútenlo, pásenlo bien, el amor es lo más grande, ámense”, dijo el maquillador.

Ahora, tras recibir una gran cantidad de mensajes, saludos y muestras de cariño, el rostro de TV compartió un nuevo registro para agradecer el apoyo de sus seguidores. “Gracias y muchas gracias por todas los miles de mensajes que me han escrito”, señaló Cáceres.

“Realmente yo los amo mucho y esto es la manera de darme cuenta de que me siguen amando. Han pasado 52 años en este ambiente y yo los he amado tanto y veo que ustedes me siguen amando por generaciones”, añadió.

Con un tono lleno de emoción, el panelista de moda y farándula agradeció por el inmenso cariño. “Gracias por todo el inmenso cariño, por todas sus frases maravillosas. Realmente son maravillosos”, afirmó, para finalmente cerrar con una importante frase: “El amor es más fuerte, eso es lo más importante”.