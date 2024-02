Karol Lucero comenta las polémicas palabras de Faloon Larraguibel: señaló que prefería no verlo

Recientemente Faloon Larraguibel se refirió a su actual relación con Karol Lucero, una década después de que terminaran su romance, el cual data de la época del extinto programa juvenil “Yingo”.

“Cuando terminé mi relación con él, dejé (todo eso cerrado). Cero relación, nada, ninguna”, señaló en la oportunidad la conductora del matinal “Sabores”, de Zona Latina.

Es más, afirmó que tras la ruptura no volvieron a tener contacto. “No lo he visto nunca más... y prefiero no verlo”, sentenció Faloon. Las declaraciones generaron controversia y ahora fue el turno del comunicador de responder, luego de ser consultado en un programa digital.

Karol Lucero es emplazado

Durante la transmisión en vivo, el exintegrante de “Yingo” fue emplazado sobre los dichos de su expareja. “Faloon dijo que no quería verte más, ¿qué opinas?”, lo instaron a pronunciarse.

Karol explicó que “voy a mantener una postura que siempre he tenido respecto a mis exparejas”.

“Nunca hablo de ellas, guardo los mejores recuerdos. Respeto todo lo que puedan decir, opinar, pero no me refiero a ellas”, aclaró.

“Nunca he hablado de Faloon, de Natalia, de la Cata. Creo que no corresponde”, indicó, sin añadir más sobre el tema.