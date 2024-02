¿Manipuló los hornos para perjudicar a los demás?: Carlyn dividió a los televidentes tras particular acción en “Top Chef”

Carlyn Romero se volvió blanco de críticas en las redes sociales, luego de realizar una cuestionable acción durante el más reciente capítulo de “Top Chef Vip”.

Todo comenzó cuando los participantes debían realizar un filete Wellington, en donde todos y todas estaban estresados por lo complicada de la preparación. El último paso era meter el plato al horno por varios minutos para que la masa se cociera y la carne se sellara, por eso el artefacto debía estar precalentado con anterioridad.

El primer error que cometió la venezolana fue quitarle el fogón a Max Ferres, puesto que atrasó a la dupla con Berta Lasana.

Acto seguido, y tras ver la reacción de sus compañeros, Carlyn fue a mover las perillas de todos los hornos para prenderlos. Sin embargo, nadie le creyó que este era su objetivo puesto que después los chefs descubrieron que el fuego de Belén Mora y Máximo Menem se había apagado.

“Cuando quedaban 37 minutos (de competencia) fui a prender mi horno, el primero de izquierda a derecha. El único gris. Lo puse a 180 grados por 120 minutos y con el calor arriba y abajo”, manifestó la humorista en la entrevista detrás de cámara, afirmando que ella sí prendió el aparato.

“La Carlyn comenzó a mover las perillas hue....”, dijo Zapallito, quien miraba atenta la participación de sus compañeros. Mientras que Gianella la apoyó y comentó que “hizo un barrido”.

Los comentarios contra Carlyn

En este contexto, es donde los usuarios de X (exTwitter) expresaron su descontento con la situación, de hecho estaban pidiendo que Carlyn debería recibir una tarjeta amarilla o roja por esta acción e irse directo a la prueba de eliminación.

“Deberían haber sancionado a Carlyn por meter mano en los hornos”; “Yo esperaba el plot twist en donde dijeran “carlyn, tú eres la nominada por jugar con los hornos”; “Ese video que muestran de la Carlyn se nota que está cortado, no es por nada, pero confío más en la memoria de la Belen y lo seca que es porque siento que no se equivocaría en algo asi”; “Esa wea del horno fue intencional, Carlyn es tan mala clase”; “Iniciaron el programa diciendo que no iban a tolerar malas prácticas, la Carlyn manipuló los hornos de sus compañeros y no pasa nada”; fueron algunos de los comentarios.

Mientras tanto, otras personas le prestaron ropa a la influencer y aseguraron que ella movió los demás hornos, no el de Belén.

“No fue ella la que movió el horno de la Belén (es el gris que se ve al final)”; “Carlyn no toca el horno de Belenaza. De hecho, prende otros hornos para precalentarlos, pero claro, el 90% de las críticas viene de acomplejadas que les arde el hoyo cuando ven una mujer con personalidad y bonita”.

