“Acá hay un abuso con nosotros”: Alterada venezolana que no tenía documentos para manejar se ganó la antipatía en redes

Carabineros hacía fiscalizaciones como casi todos los días en distintas comunas de Santiago, cuando dio con una conductora venezolana que no contaba con la documentación que pide la ley. ‘Contigo en la Mañana’ estaba ahí y quiso conocer más detalles, a lo que la mujer se tomó el micrófono muy alterada.

“Que lo sepa todo Chile, con nosotros los venezolanos hay un abuso en todos los aspectos, nosotros... yo soy una mujer trabajadora, no es posible que a mí me detengan los Carabineros cuando hay tanta delincuencia. Fui a la municipalidad para ver lo que necesito, me piden demasiados requisitos, sabiendo el estado chileno que a nosotros acá el pasaporte es difícil sacarlo”, dijo en un estado frenético.

Agregó enfática: “Quería decirle al Presidente Boric que desde que está en el gobierno, todo ha sido un caos, si quiere que me manda a mi país, todo aumentó, acá hay un abuso con nosotros (...) se supone que los países nos ayudan por ser refugiados”.

Cibernautas indignados

La actitud de la mujer llamó la atención tanto de los televidentes, como también de los conductores del matinal. De hecho, Monserrat Álvarez le pidió que se calmara y le recomendó que hiciera los trámites que le pide Chile, porque Nicolás Maduro no le iba a mandar su documentación.

“A todos nos puede deter carabinero y pedir licencia porque a ella no?”; “Y le sacaron el parte o no ? Porque andar sin licencia es ilegal independiente de la nacionalidad”; “Es fácil Sra !! Si está aburrida de los abuso tome sus maletas y a buscar suerte a otro lado !!!”; “soy venezolana y esa mujer no me representa. Si, es difícil obtener legalidad en otro país, pero eso es en todos lados y hay que cumplir con el proceso. Me avergüenza que le hayan dado tarima a esa mujer”, son algunos de los mensajes que dejaron en el Instagram de ‘Contigo en la Mañana’.