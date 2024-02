“¡Quédate!”: Kathy Salosny envía directo consejo a Millaray Viera al verla triunfar en España

La animadora chilena, Millaray Viera, se encuentra actualmente en España trabajando en una campaña publicitaria para una destacada marca de perfumes, luego de su salida de Chilevisión. Su éxito en el ámbito publicitario internacional ha sido notable, siendo uno de los rostros oficiales de las fragancias femeninas de Antonio Banderas.

Desde Barcelona, donde se encuentra grabando la nueva campaña, Viera compartió su emoción a través de sus redes sociales: “Seguimos en Barcelona. Gracias vida por regalarme estos amigos que me alegran la vida y este trabajo soñado, que además me permite volver a España una y otra vez, hasta que me quede aquí para siempre”.

El consejo de Salosny

Sin embargo, lo que llamó la atención de su publicación fue un mensaje de apoyo que recibió de Katherine Salosny en Instagram. Salosny motivó a Viera a considerar la idea de quedarse en España, expresando que “La TV en nuestro Chile querido es ingrata con las mujeres.. tal vez te valoren más y oleeee!!!”.

Este mensaje resonó entre otros usuarios de la red, quienes coincidieron con Salosny y expresaron su apoyo a Millaray Viera. Comentarios como “Totalmente”, “Toda la vida Kathy”, y “Este país es ingrato con las mujeres en muchas áreas . Estamos a 1.000 años luz de Europa en estos temas”, reflejaron el respaldo hacia la idea de buscar oportunidades fuera de Chile.