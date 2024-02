Red Salud UC Christus enciende el debate: no hacen vasectomías por “lineamientos de la institución”

Toda una discusión y debate se produjo en la red social “X” donde una cibernauta expuso una situación que le ocurrió al pedir hora para su papá en el sitio web de la Red Salud UC Christus.

“Estoy buscando urólogo para mi padre, y cae el siguiente mensaje en la Cato. Lo encuentro impresentable, puedo entender la objeción de conciencia en abortos, pero en serio... ¿En una vasectomia?”, escribió la usuaria.

Al buscar el especialista, en la página le apareció el siguiente mensaje: “Estimado paciente, por lineamientos de la institución, nuestros profesionales no realizan procedimientos de esterilización, como vasectomías”.

Estoy buscando urologo para mi padre, y cae el siguiente mensaje en la cato. Lo encuentro impresentable, puedo entender la objeción de conciencia en abortos, pero en serio... en una vasectomia? pic.twitter.com/zXegWiOR0i — PQ (@Pame_Q) February 20, 2024

Publimetro contactó a la institución, pero no hubo una declaración al respecto. La que sí hubo en redes sociales.

“Es el recinto hospitalario de una universidad católica: está bien que no brinden esos servicios, ya que son contrarios a la moral católica. Si alguien quiere esterilizarse, que lo busque otro centro de salud, ¿por qué la UC debe darte un servicio con la que no está de acuerdo?”; “No ponen no DIU los muy obsoletos, menos esterilización quirúrgica”; “Tampoco hacen tratamientos de fertilización asistida. Buenos especialistas de la UC atienden en otras clínicas de fertilidad para tratamientos como FIV o ICSI.”; “No entregan métodos anticonceptivos menos instalar alguno…me caí de raja cuando supe”, son alguno de los comentarios.

La institución tiene objeción de conciencia para ejecutar los procedimientos de aborto en las tres causales.