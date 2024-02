La reflexión de Ignacio Lastra tras grave accidente que sufrió: “Me enseñó que soy vulnerable”

En el más reciente episodio de La Cabaña, Ignacio Lastra compartió sus reflexiones sobre el trágico accidente del 2017 que marcó su vida de manera profunda. Durante la “Fogata de la verdad”, el exchico reality fue consultado por su amigo Mario Ortega sobre la posibilidad de cambiar el pasado y que su destino hubiera sido diferente.

El exchico reality comenzó afirmando que “ese cuestionamiento lo tuve muchas veces en la vida”. “Creo que hoy puedo decir con certeza que no, porque realmente al principio fue súper delicado y difícil, en un momento creo que era casi imposible de superar, pero me enseñó que la vida era más linda de lo que pensaba y hay prioridades más importantes que las que tenía antes”, sostuvo.

El exchico reality compartió cómo la tragedia le entregó una sabia lección. “Me enseñó que soy vulnerable y me sacó eso de que era superman”.

En esa misma línea, la conductora del espacio le consultó: “¿A qué te aferraste en los momentos más difíciles?”.

“A mi familia, a Dios. Pero la personalidad que tengo, sinceramente, no me iba a dejar flaquear”, aseguró. “Pensé varias veces que no podía, porque realmente no podía”, recordó el exchico reality.. “Pero pudiste”, acotó Gala, complementando la frase.

Julia Fernandes, expareja de Ignacio, recordó el fatídico accidente

Cabe destacar que, hace algunos días, Mega emitió el avance de un próximo capítulo, donde se puede ver a la expareja de Ignacio, y junto a quien vivió el trágico accidente, Julia Fernandes.

La modelo se refirió a los momentos previos a la tragedia: ”Un hombre que pasó tres luces rojas, conmigo implorando al lado de él, implorando para que no chocara el auto”, comentó Julia en el avance.

“Las personas no ven eso, las personas creen que él me salvó la vida”, continuó declarando la brasileña, que entre lágrimas, confesó haber intentado comunicarse con Lastra después del accidente.

“Traté de volver a verlo, pero no sé si mi carta llegó a él, porque todo pasaba por la familia”, afirmó.

Julia concluyó su relato contando que, tras el accidente, la familia de Ignacio le pidió no regresar.

