“No sé cuál de los dos me gusta más”: Hermano de Manuel Turizo se llevó las miradas en presentación del Festival de Viña

El espectáculo de Manuel Turizo fue uno de los más comentados en las redes sociales puesto que los televidentes quedaron maravillados con el talento del colombiano, quien tuvo un invitado especial en la Quinta Vergara.

Cabe recordar que es la primera vez que el artista forma parte del Festival de Viña del Mar, y por esa razón quiso compartir el escenario con alguien especial: su hermano mayor, Julián Turizo, quien también es músico y una gran inspiración para el cantante.

De hecho, ambos consideraron la opción de ser un dúo musical, sin embargo, no llegó a puerto: “Yo supe desde el principio, cuando simplemente era todo un sueño, que Manuel canta muy brutal y que yo no quería cantar al lado de él”, declaró.

“Yo solo quería aportar al proyecto y de ahí en adelante, mi hermano me dijo: ‘Bueno, pero siempre trabajemos juntos, por favor. Hagamos este proyecto juntos’”, añadió Julián al medio, consenso que se mantiene hasta el presente y que se vio en el escenario de la Quinta Región cuando recibieron la gaviota juntos.

Ahora, el parecido entre ambos llamó la atención de los cibernautas, quienes destacaron que el familiar fuera uno de los coristas.

“Me emocionaron, los quiero mucho”; “¿Cómo que el del coro es el hermano de Manuel Turizo, Julián Turizo?”; “Los hermanos Turizo son como “Los Vasquez” colombianos”; “No sé cuál de los dos me gusta más”; “No esperaba mucho de Manuel Turizo y Julian Turizo pero me sorprendieron y al menos para mi fue el mejor show de este día”; “Soy una coqueta estoy enamorada de dos muchachos”; fueron algunos de los comentarios.

