Madre estalla contra su sobrina embarazada por “robarle” el nombre de su hija fallecida

Una madre desconsolada se volvió viral en redes sociales tras dar a conocer un curioso caso que la tiene bastante molesta y entristecida. Esto luego que revelara en Reddit un conflicto que ocurrió en su familia.

Mujer revela que se siente “traicionada” por su sobrina y se vuelve viral

La mujer indicó que se siente “completamente traicionada” luego que su sobrina embarazada decidiera usar el nombre de su fallecida hija para nombrar a la bebé.

“Mi hija adulta murió hace 13 años. Compartimos un nombre ya que es un apellido... La tradición siempre ha sido que este sea el nombre dado a la primera hija de la primera hija de cada generación durante más de 100 años. Mi mamá, mi hija y yo compartimos este nombre”, expresó en Reddit.

Sin embargo, la sobrina de la mujer decidió sin conversarlo con nadie que utilizaría ese nombre para su futuro hijo, lo que generó conflicto en la familia.

“Ten en cuenta que ella no pidió usarlo como tributo. Ha estado celosa de la tradición que no la incluye desde que la conoce. Dije que no. Me rompería el alma ya rota compartir su nombre con otro miembro de la familia”, afirmó.

Por último, señaló que “dicho esto, no creo que sea demasiado difícil considerar que si una madre afligida dice que no puedes usar el nombre de su hija, probablemente deberías respetar eso y elegir otro nombre sin cuestionarlo y ciertamente sin sentirte culpable”.