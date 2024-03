Trinidad Cerda le dijo adiós a Chile para comenzar nuevo proyecto: “Pocas veces en la vida me he sentido tan emocionada”

Trinidad Cerda reveló que abandonó Chile para emprender un nuevo proyecto, esto tras su exitoso paso por “Gran Hermano” y “Top Chef Vip”.

A través de sus redes sociales, la exasistente de cabina confesó que volvió a subirse a un avión pero con un objetivo totalmente diferente: escribir su propio libro.

“No, no voy a encerrarme a un reality (por ahora). No, no me voy de vacaciones. Y no, tampoco sé que es lo que me espera del otro lado. Decidí sacarme todo el peso y viajar con una pequeña mochila y mi computador para terminar mi libro”, escribió de entrada mediante su cuenta de Instagram.

“Aún así me tomé meses viajando por islas, pueblos y escuchando idiomas distintos en diferentes continentes. Pocas veces en la vida me he sentido tan emocionada y excitada por algo, éste sin duda es el comienzo de un gran viaje”, aseguró.

Finalmente, Trinidad hizo una pequeña reflexión para sus seguidores y seguidoras de la plataforma: “Una gran aventura sola conmigo, pero quiero que me acompañes, te voy a mostrar todo. De quienes no me alcancé a despedir, los quiero mucho y los llevo en el corazón en toda aventura, momento y descubrimiento. Volveré.. pero por ahora, me voy”.