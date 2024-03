Gala Caldirola y Mauricio Isla publican tierna fotografía del primer día de colegio de su hija Luz Elif

“Bienvenida a esta nueva etapa mi amor”, fue parte de lo que escribió la chica reality e influencer, Gala Caldirola, en su cuenta de Instagram para celebrar la entrada al colegio de Luz Elif, la hija que tiene junto al futbolista Mauricio Isla y que como miles de niños, niñas y adolescentes chilenos este lunes asistió a su primer día de clases.

En las imágenes publicadas por Gala se ve a la niña sonriente junto a su madre y en otra entrando al colegio con su mochila bien puesta y peinada con dos moños.

De hecho fue esa misma imagen la que usó Mauricio Isla para compartir en sus historias de Instagram, donde escribió: “Que tengas un hermoso año de colegio. Comienza una nueva etapa de tu vida bebé pequeñita. Te amo”.

En tanto, Gala Caldirola escribió llena de orgullo: “Eres tan sociable e inteligente que no es necesario desearte suerte, no tengo ninguna duda de que absorberás cada enseñanza como una esponjita y recibirás a cada compañerito y profesora con una sonrisa y tu mejor disposición! Confío en ti, te amo y me siento orgullosa de ser tu madre”.

“Ahora sí mi amor...”

La publicación, en pocas horas se llenó de cientos de “me gusta”, pese a que fue un segundo intento ya que en primera instancia la influencer no había tenido la precaución de tapar la insignia del colegio al que asiste su pequeña hija.

“Ahora sí mi amor!!!! Borré las fotos anteriores por que se veía la insignia del colegio! Gracias a los que me recordaron que es peligroso mostrarla, os amo por cuidarnos”, escribió agradeciendo a los seguidores que le hicieron la observación.

La hija de Mauricio Isla y Gala Caldirola hace unos días estuvo de cumpleaños, instancia que también quedó registrada en las redes sociales de sus padres, donde aparecieron los tres como una feliz familia, lo que fue aprovechado por muchos de sus seguidores para preguntar si la pareja se había dado una nueva oportunidad, algo que no fue contestado por ninguno de los dos.

Revisa aquí las publicaciones: