Sandy Boquita reaccionó a video revelado del abuso sexual que sufrió por parte de alcalde: “Después de 10 años se hace justicia”

Este lunes, Chilevisión Notivias emitió un reportaje acerca de una desagradable situación que vivió Sandy Boquita hace 10 años en un evento discotequero. La exmodelo argentina, sufrió abuso sexual por parte del alcalde de Colbún, Pedro Pablo Muñoz.

Fue el año 2014 que la trasandina fue invitada a participar en un show en la discoteque Entretermas, en una celebración por el Día del Padre. Tras el evento, fue la propia modelo que denunció a la autoridad de la comuna por presunto acoso y abuso sexual.

Sin embargo, la argentina nunca contó con las pruebas para acreditar lo ocurrido al interior de la Discoteque. Particularmente porque el propio alcalde ordenó, en ese entonces, que los asistentes apagaran los teléfonos.

No fue hasta ahora que reflotó el registro que dejó en evidencia el descarado “toqueteo” del jefe comunal hacia la modelo.

En el registro revelado por CHV se puede ver a Sandy Boquita llamando la atención del hombre, incluso tomando el micrófono y dirigiéndose al público. “Yo le digo que no me agarre los glúteos y él dale y yo le subo las manos para que no me agarre nada. No alcalde, no me agarre ¡así no!”, se escucha decir a la trasandina.

En conversación con CHV Noticias, Sandy se refirió a los inconvenientes que debió afrontar cuando hizo pública la situación.”Era mi palabra contra la de una persona que es obviamente más poderosa y quedó en la nada. En el fondo, uno tiene que aguantárselas y dejar que pase el abuso por parte de una autoridad”.

“En ese momento, mucha gente me escribió por Facebook y me dijo la verdad: que sí hay gente que tiene videos, pero le tienen miedo (al alcalde)”, reveló al medio.

En sus redes sociales también abordó el registro: “El abuso contra las mujeres no tiene lugar en nuestra sociedad. Después de 10 años, justo antes de unos días del Día de la Mujer, se hace justicia. Elevemos nuestras voces para generar conciencia y tomar acción”.

“Cada voz cuenta, cada acción importa. Juntas, podemos crear un mundo donde todas las mujeres vivan libres de violencia y miedo. El mundo no será destruido por los que hagan mal, sino por los que vean y no hagan nada al respecto”, agregó la figura de TV.

En ese sentido, la exmodelo agradeció a aquellos que creyeron en su palabra y la apoyaron, al mismo tiempo reveló la dificultad que enfrentó al ser víctima de este abuso. “Después de 10 años, salió a la luz el video que nadie mostraba por miedo. Agradezco a la gente que en su momento confió en mi palabra, a los que me apoyaron en silencio, pero no decían nada por temor. Esto deja una enseñanza. No juzgar a la víctima, no hay motivo justificable para un agresor de este tipo”, agregó con firmeza.