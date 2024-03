Thalía es criticada en redes tras despedirse con un emotivo mensaje de Iris Apfel: “No apoyó a su abuela”

Thalía se unió a las decenas de celebridades que lamentaron la muerte de la reconocida diseñadora e ícono de la moda Iris Apfel, quien falleció el viernes pasado. No obstante, algunos de sus miles de seguidores no lo tomaron de la mejor manera, pues la criticaron fuertemente debido a que recordaron que presuntamente la cantante y actriz mexicana no estuvo cerca de su abuela, doña Eva Mange.

Thalía se despidió de Iris Apfel en Instagram, pero fue criticada por los internautas

La protagonista de “María, la del Barrio”, usó su cuenta oficial de Instagram para compartir un conmovedor mensaje en el que se despidió de la diseñadora. Además, la cantante mexicana compartió una serie de fotos y videos en la que mostró lo cercana que era con la diseñadora, por lo que confesó que se encontraba afectada por la pérdida.

“Se nos adelanta este gran icono y leyenda del estilismo y de la determinación. Ella creyó fielmente en sí misma, en su visión y en cómo compartirla de una manera inteligente y sencilla al mundo entero. Un gran pilar en el ejemplo perfecto de cómo construirse uno como marca”, escribió en Instagram la cantante y actriz, quien reveló que conoció a Apfel gracias a su amiga Dee Ocleppo Hilfiger y que después de eso tuvieron una increíble conexión.

La actriz dejó un emotivo mensaje a la diseñadora de modas

“Maravillosa @iris.apfel, sigue adelante, llevando color y alegría en tu nuevo camino. Gracias por toda tu magia y por enseñarnos que el intelecto y el corazón pueden trabajar mano a mano para crear una vida fantástica”, agregó la intérprete de “Arrasando”, quien también resaltó que era una de las personas que admiraba “por su cerebro y por su corazón”.

A pesar de las conmovedoras palabras que usó Thalía para despedirse de Iris Apfel, muchos internautas la criticaron fuertemente. Algunos señalan lo cariñosa que era con la diseñadora, y la compararon con la relación que tuvo con su abuela Eva Mange, quien presuntamente murió el 24 de junio de 2022 a los 104 años de edad.

Internautas criticaron la relación de Thalía con Iris Apfel y su olvido con su propia abuela, doña Eva Mange

“Y con su abuelita ni la visitaba, se murió y ni siquiera la fue a ver en su último momento”, “Jajaja y a tu abuelita le mandabas dinero para no cuidarla”, “Así de atenta hubiera Sido con su abuela, pero todo bien con karma sino mira tu nueva enfermedad” y “Por eso lo hace, tiene el cargo de conciencia de que no apoyo a su abuela cuando más la necesito, pobre mujer, el karma es karma!!”, fueron algunos de los comentarios.