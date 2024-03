“Es un triste y doloroso espectáculo”: Maite Orsini realiza sentida publicación tras ser captada en una consulta ginecológica con Jorge Valdivia

“No todo vale. Les pido por favor un mínimo de respeto por mi salud e intimidad”, con estas palabras la diputada Maite Orsini publicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram para referirse al revuelo y especulaciones que se generó luego que se viralizara una imagen suya en una consulta ginecológica junto a su pareja, el exfutbolista Jorge Valdivia.

Así, Maite Orsini usó la red social para entregar una declaración sobre su comentada visita al médico acompañada de su pareja, apuntando a que es algo totalmente normal.

“Hay miles de razones por las que una mujer va al ginecólogo, desde controles rutinarios hasta enfermedades que pueden ser difíciles y dolorosas. También hay miles de razones por las que tu pareja te acompañe a cualquier cita médica, algunas tan naturales como que simplemente te quiere y se preocupa por ti”, partió diciendo la diputada.

Maite Orsini sobre comentada visita al ginecólogo Maite Orsini explica su visita a una consulta ginecológica junto a Jorge Valdivia.

“Es un triste y doloroso espectáculo”

Luego, calificó como “un triste y doloroso espectáculo” el hecho de especular públicamente sobre la salud ginecológica, sexual y reproductiva de una mujer, agregando que el hecho toma una connotación peor en la víspera de una nueva conmemoración del 8M.

“Este 8M te quiero invitar a hacerte cargo de tu salud sexual y reproductiva, que nadie decida por ti. Con un poco de suerte no serás fotografiada en la consulta para generar conjeturas sobre tu intimidad”.

Finalmente, la parlamentaria llamó a sus seguidoras a realizarse controles ginecológicos periódicos, haciendo hincapié en que la endometriosis es una enfermedad que debe ser tratada.

“El diagnóstico adecuado de endometriosis (las reglas inhabilitantes no son normales, no normalices vivir con dolor!), la detección temprana de cáncer de mama, de ovarios o de útero, la prevención del virus del papiloma humano, la criopreservación para elegir cuándo ser madre o ligamiento de trompas si ya sabes que no quieres serlo, evaluar ajustes de tus métodos anticonceptivos o simplemente mantener tus controles PAP al día son sólo algunas de las razones por las que deberías visitar a tu matrona o ginecólogo/a con regularidad!”, puntualizó.

Revisa aquí la publicación de Maite Orsini: