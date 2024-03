“No quiero sentir ni odio ni rencor”: Naya Fácil contó la firme sobre su relación con su expareja, quien la fue a ver hasta Viña del Mar

Naya Fácil siempre ha sido bastante honesta con sus seguidores y seguidoras sobre su vida personal, puesto que expone varios detalles en sus redes sociales y en esta ocasión, reveló detalles sobre en qué está su relación con su expareja.

Cabe recordar que mientras la influencer estaba en Viña del Mar, donde salió embajadora del Festival, el hombre llegó de sorpresa hasta el lugar que estaba hospedada.

Este hecho despertó la curiosidad de sus facilines, quienes le consultaron sobre esta situación a través de la caja de preguntas en Instagram.

“¿Qué pasará con Sergio?”, le consultó un cibernauta. A lo que la personalidad de la web respondió: “No pasará nada. Él me fue a ver a Viña, yo no sabía que iba, valoro lo que hizo y me gustó verlo. Obviamente compartimos esos días, pero no pasó nada, para que nos se imaginen cosas. Le tengo harto cariño y lo veo como un amigo, seguimos hablando por wsp (WhatsApp), pero eso... Buena onda solamente”.

“No quiero sentir ni odio ni rencor por nadie, menos por él por lo bonito que se vivió. Además, ya me pidió disculpas por no haber estado apoyándome en este momento que lo pasé mal y lo disculpé”.

Naya está soltera

Eso sí, aclaró que “eso no quiere decir que volveré a salir con él, yo se lo dejé claro el fin de semana. Yo estoy soltera y él también”.

Finalmente, aseguró que “ustedes más que nadie saben que yo no vuelvo para atrás, menos cuando me lastiman. Uno ya no está para eso”, sentenció.