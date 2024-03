Reportero estalló en vivo cuando le pidieron que diera propina a cantante callejera: “¡Dime cómo hago para aportar, si no me alcanza, cómo hago!”

La crisis económica argentina está siendo tocada en todos los programas de televisión y era que no, si las calles están siendo protagonistas de protestas en contra del Presidente Javier Milei. En ese contexto, un reportero de Crónica que entrevistaba a peatones, perdió la paciencia con un comentario desde el estudio.

El periodista Tomi Munaretto mostraba a una mujer que cantaba en una estación y desde el programa le dicen que colaborara y le diera propina.

LEE MÁS: App de contenido paranormal llegó a Ecuador; tiene películas de terror e investigaciones sobre fantasmas

Indignación

“Vos también aportá algo”, le dice el conductor y el reportero explotó: “Mándame la plata, porque 1.715 pesos la hora extra, Carlos, no puedo aportar. No me alcanza”.

“La chica que trabaja en casa me cobra 3 lucas, ¿cómo lo pago? Explícame. Aparte estoy en negro yo, no tengo vacaciones, no tengo aguinaldo, no tengo obra social. Pago 117 mil pesos de la obra social. Dime cómo hago para aportar, si no me alcanza, cómo hago”, dijo enojado.

Mientras en el set el conductor sólo le pedía silencio: “para, para”.

“¿Cuánto cobras vos? Porque a mí no me alcanza”, le lanzó el periodista desde la calle.

“Notero”



Porque un periodista de Crónica se plantó contra el conductor: “¿Qué querés que aporte? $ 1.700 la hora me pagan. La chica que trabaja en casa cobra $ 3.000 la hora. Encima me tienen en negro”.pic.twitter.com/GuVVWGFXsD — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 5, 2024

Las redes sociales lo apoyaron

Ante los clips que comenzaron a circular en redes sociales, los usuarios lo apoyaron: “Por si lo echan lo bancamos, hasta que consiga otro laburo”; “Mis respetos. Fenómeno. Si no tenés empatía, luego bancate el vuelto. Gol de media cancha. Si lo dejan sin trabajo, cuando se cierra una puerta se abren”; “Está bien que el trabajador diga al aire la manera en la cual el Canal Crónica lo está negreando? POR SUPUESTO QUE ESTÁ BIEN!”!.