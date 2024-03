Cony Capelli expuso odiosos comentarios tras invitación del gobierno por el 8M: “Se te da una cadena perpetua”

Este lunes, Constanza Capelli compartió una emocionante noticia con sus seguidores. La ganadora de Gran Hermano Chile reveló que fue invitada por el gobierno, en específico por el Ministerio de la Mujer, para ser parte del acto oficial por el 8 de marzo.

“Me llegó una invitación de parte del gobierno de Chile, a través de la ministra de la Mujer, para poder participar en la actividad oficial del gobierno el 8 de marzo”, indicó en ese momento.

La bailarina aseguró estar feliz con la noticia y que se trataba de una oportunidad increíble para ella. Además, explicó que luego de la actividad, también iría a marchar junto a otras mujeres “para conmemorar esta fecha tan importante”.

Sin embargo, no todo fue color de rosa para la influencer, ya que de inmediato comenzó a recibir mensajes de odio, críticas y comentarios que aludían a su pasado con las drogas. Ante esto, la bailarina alzó la voz y abordó la situación en sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram Capelli expuso algunos de los crueles mensajes que le llegaban, donde la atacaban y denostaban.

“Es una vergüenza como mujer y me da asco hasta vomitar”, “Una drogo alcohólica (…) haciendo apología en el Día de la Mujer”, “Una vergüenza que esa adicta a las drogas que no es representativa de las mujeres en Chile…”, fueron parte de los comentarios expuestos por Capelli.

Al respecto, Cony partió señalando: “No sólo se me inhabilita por el hecho de haber pasado una adicción a las drogas, sino que se me inhabilita como una opción digna de poder ocupar en una actividad por conmemoración del Día de la Mujer, entiendo que yo soy una mujer”.

“He podido experimentar en carne propia cómo se mira de distinta manera una mujer que tuvo una adicción a las drogas a un hombre que la tuvo”, agregó.

Además, la bailarina aseguró que “en televisión existen varias personas que han sufrido esta enfermedad”, agregando que, según su parecer, hay diferentes tratos en las redes para hombres y mujeres, sobre todo, en temas que tengan que ver con el uso de estupefacientes, sobre esto indicó: “A los hombres se les juzga únicamente por la labor que hacen y no por su vida personal. En cambio a las mujeres, se les inhabilita totalmente cualquier tipo de acción y cualquier intento por hacer tu vida mejor”.

“Se te da una cadena perpetua respecto a la adicción que alguna vez sufriste. No importa cuántas veces me llamen jalera, cocainómana, drogadicta o alcohólica. Yo podría demostrar acá con un papel médico que estoy limpia, pero yo sé que aún así seguirían diciéndome la misma etiqueta”, sostuvo la actriz.

Finalmente, la ganadora de Gran Hermano reflexionó respecto a los mensajes de odio que recibió y afirmó que “todos estos comentarios me impulsan e inspiran aún más en querer hacerlo, aún más en querer ser mejor, aún más en querer estar ahí”.

“No solamente en la invitación que me hizo el gobierno, sino que en las situaciones donde siempre me he sentido cómoda con ustedes, luchando en las calles como siempre ha sido y como siempre será”, concluyó la joven.

Revisa sus declaraciones: