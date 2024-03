“Esta situación que yo también viví”: Daniella Campos lloró con agresión a Faloon al recordar su propio caso de VIF

La agresión que sufrió Faloon Larraguibel de parte de su esposo, el futbolista Jean Paul Pineda, no dejó a nadie indiferente. Fue así como Daniella Campos rompió en llanto al referirse a la grave violencia intrafamiliar que vivió la animadora de Zona Latina, recordando la que ella también pasó tiempo atrás.

“Quiero empatizar con Faloon. Cuando leí esta noticia se me llenaron los ojos de lágrimas, después me pasó que me alegró el corazón ver los mensajes de las mujeres apoyando a Faloon”, destacó en el programa Sígueme cuando abordaron la noticia ocurrida la madrugada del viernes en la casa de La Florida.

Daniella Campos recordó violencia en su antigua relación

“Esta situación, que yo también viví, es súper compleja de aceptar y de verbalizar, porque no funcionas o accionas correctamente, uno está descolocado, no tienes serenidad para tomar decisiones, estás fuera de ti, donde te cuesta concentrarte y tomar las decisiones correctas. A veces por vergüenza”, señaló la panelista, quien agregó que las violencias en las relaciones están en todos los estratos sociales.

Además, destacó que “lo que hace Faloon no solo es un ejemplo para sus hijas, sino para el resto de las mujeres; te enseña a caminar para adelante, volver a levantarte, a mirar de frente y no avergonzarte. Educa a las mujeres, a las nuevas generaciones”, afirmó respecto a la denuncia que puso en carabineros contra su marido.

“Antiguamente, se nos decía que el matrimonio era difícil y que había que aguantar. Uno no sabía cómo hacer las cosas. Me dolió leer esa noticia”, dijo entre lágrimas.

“Me hubiese encantado recibir ese apoyo. Por eso me emociono, porque esto es lo que va a ayudar a Faloon a que siga adelante”, sentenció muy conmovida.