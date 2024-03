Falsos filántropos: Esto es lo que multimillonarios como Gates, Zuckerberg y Bezos realmente donan a causas benéficas

En el mundo existen personas que son realmente millonarias, sobre todo cuando hablamos del sector tecnológico. Nombres como Bill Gates, Mark Zuckerberg o Jeff Bezos figuran en el ranking de las mayores fortunas del mundo, por lo que es común escuchar sobre sus finanzas o esfuerzos filantrópicos.

No obstante, muchas veces podemos leer sobre promesas increíbles que en realidad no sabemos si se llegan a realizar o no. En Silicon Valley las billeteras son abultadas, pero no siempre quieren abrirse a las causas benéficas.

Cuánto donan las mayores fortunas del mundo

En este contexto, recientemente Forbes dio a conocer que sólo 13 de los 25 filántropos más connotados de Estados Unidos se han unido efectivamente a The Giving Pledge , un club exclusivo que fue fundado por Bill Gates y Warren Buffett y que insta a sus miembros a donar al menos el 99% de su riqueza durante su vida.

Entre los empresarios que sí están cumpliendo con la cantidad de sus donaciones, destaca el filántropo húngaro-estadounidense George Soros, quien destina el 65% de su fortuna a la fundación Open Society Foundations, apoyando causas de derechos humanos y libertad de expresión.

Al otro lado de la vereda encontramos a Bill Gates, quien a pesar de ser el cofundador de The Giving Pledge, ha donado sólo el 24% de su patrimonio. Si lo llevamos a números, la fortuna de los Gates asciende a 125 mil millones de dólares, de los cuales han donado 42.500.

Y si lo del cofundador de Microsoft parecía bajo, para Mark Zuckerberg y Priscilla Chan la filantropía claramente no es una prioridad. ¿La razón? Su nivel de donación es del 3% de su fortuna, cifra similar a la que dona Steve Ballmer, exCEO de Microsoft.

Jeff Bezos, por su parte, apenas aporta el 2% del total de su patrimonio, que por cierto es el tercero en la lista de las mayores fortunas del mundo. Si inicialmente comprometió 10 mil millones de los 196 mil millones que posee, sólo ha donado 3.300 millones.

En contraste, su ex esposa MacKenzie Scott, ya ha donado más de 16.580 millones de dólares, lo que representa el 32% de su fortuna adquirida tras el divorcio.