“Le pedía que no me echara”: Raquel Argandoña reveló entre lágrimas el calvario que sufrió en clínica de Cancún

Invitada en el programa Podemos Hablar de CHV, Raquel Argandoña, recordó la pesadilla que vivió en su último viaje a México, país donde sufrió una obstrucción intestinal que la obligó a operarse de urgencia.

El problema fue que tras asistir a una clínica privada de Cancún, se llevó la lamentable sorpresa de que el valor era cercano a los 100 millones por someterse a la cirugía.

“Cuando me dicen eso (el valor de la operación), yo les digo que están locos (...) si se tuvo que depositar 14 mil dólares para que me atendieran pregunté cuánto saldría operar de urgencia (...) US$90 mil, yo dije ni loca. Yo no tengo 90 millones de pesos para pagar una cirugía en otro país”.

El problema, recordó entre lágrimas producto del feroz dolor abdominal que sentía en ese momento, fue que al no querer someterse a la operación en la clínica, debía abandonar el lugar.

“Estando en la clínica, me contactan del seguro y me dicen que me tengo que ir al hospital, que había unas ambulancias abajo esperándome para llevarme a un hospital porque ahí responde el seguro. Dije que no y no porque haya sido un hospital si no porque ya llevaba tres días en la clínica. ¿Cómo me iba a ir a otro lado para empezar todo de cero? Porque además la clínica no le pasaba ninguna información al hospital. Las clínicas privadas se mantienen con el seguro de los extranjeros en estos países, era una cuestión de plata”, continuó.

“Le pedía que no me echara”

A esas alturas, Argandoña aseguró haber llorado de impotencia. “Le pedía a la persona de admisión que no me echara. La noche costaba cuatro mil dólares. No me echen, no me echen, yo tengo el pasaje para irme a Chile (Raquel se emociona), el señor de admisión se pone de rodillas a mi lado y me dice que bajo mi responsabilidad me podría quedar una noche más pero que me tenía que ir antes de las nueve de la mañana de la clínica. Tenía que convencerme al médico que me firmara el alta porque estaba grave”, dijo.

“Esperamos y me pusieron una inyección a la vena, morfina, y me sentí bien a los cuatro minutos y pensé esta cosa pasó, vuelvo al hotel y me dicen que no me podía ir de la clínica. Yo me quería ir, yo decía qué hago, qué hago (...) lo único que quería era estar en mi país, yo quería los mismos doctores de cuando me operaron por primera vez”, reveló.

Al borde la muerte

“Arriba del avión me tomé dos ravotril más la inyección de morfina que me pusieron. Pude subir al avión y aguantar el viaje hasta que llegué al aeropuerto en Chile y me trasladaron a la clínica de urgencia. Te juro, yo decía que si me voy a morir, me muero en Chile, con mis doctores”, detalló.

“Todos me estaban esperando, hasta en la PDI me dejaron pasar por la gravedad de lo que estaba pasando. Fue terrible”, reconoció la coanimadora de “Tal cual”, quien a esas alturas ya “pensaba en las cosas pendientes que tenía que resolver”.

“En las carpetas que había que ordenar para dejar a mis hijos bien. Yo pensaba en que todos mis años de trabajo tenían que ser para mis hijos”, puntualizó.

“En la clínica quisieron esperar unos días para evitar la operación, pero no se pudo, hubo que operar. De esta enfermedad varios se han muerto y otros quedan con una bolsita acá al costado. Yo le dije a mi médico que si me dejaba con la bolsita yo llegaba a mi casa y me tiraba del piso 11″, alertó.

“Si voy a estar en este mundo quiero estar activa, como yo quiero estar. Si voy a depender de alguien prefiero irme. Soy muy fuerte, pero si voy a quedar dependiendo de algo que no es natural de mi cuerpo prefiero irme”, finalizó.

“El dolor era terrible, terrible. Desperté a mi asistente y le dije que me acompañara porque no doy más. Activó el seguro y nos fuimos a una clínica. Llegamos ahí y no nos gustó. Me hicieron esperar dos horas y el seguro no se activaba, por lo que decidí irme a otra clínica. Yo lloraba de dolor. Fuimos a otra clínica, de fachada espectacular, privada, me hicieron esperar dos horas y media con un dolor que yo me quería morir. Había que esperar la orden del seguro porque en esa clínica había que depositar por lo menos 14 mil dólares para que te atendieran”, explicó la mediática.

“Esperé ese tiempo. Me pasan a un box y me empiezan a palpar (...) es un dolor que nunca había sentido, ni siquiera la primera vez que me operaron. Un doctor novato dice que es apéndice pero que se vería con una ecografía y ahí se dieron cuenta que era obstrucción intestinal y que había que operar”, prosiguió Raquel, quien en ese instante asumió que debía regresar a Chile para operarse con el equipo médico que ya la había intervenido hace un tiempo por la misma afección.

