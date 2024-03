“Ambas insoportables, solo que Pincoya es....”: Seguidores de “Top Chef” reaccionaron a eliminación de Jennifer Galvarini

Jennifer Galvarini, más conocida como “Pincoya sin Glamour”, se convirtió en la más reciente eliminada de “Top Chef Vip” tras enfrentarse a una difícil prueba contra Gianella Marengo.

Recordemos que la exparticipante de “Gran Hermano” junto con la influencer trabajaron en dupla durante el último capítulo del programa de televisión, en doned los aspirantes se tuvieron que enfrentar a tres duelos. Sin embargo, esta pareja no funcionó y tuvieron que enfrentarse en una última competencia que consistía en preparar carne de ciervo.

Posteriormente, y tras la decisión del jurado, la oriunda de Chiloé tuvo que abandonar la cocina del espacio culinario para siempre.

¿Qué dijo el público?

Aunque esta la eliminación no dejó a los televidentes indiferentes, puesto que algunos criticaron la salida de la chilota y a la exPelotón por su actitud en la prueba final. Mientras que otros cibernautas, estuvieron de acuerdo con que se quedara Gianella.

“Todo un personaje la Pincoya, igual me hacía reír con sus locuras; que te vaya bien Lulita. La otra chica es muy buena para cocinar pero la falta mucha pero en cantidades industriales humildad y empatía”; “Las dos son figurita pero prefería a la Pincoya, Marengo es muy soberbia agrandada”; “Ambas insoportables, solo que Pincoya es divertida , Marengo con aires de superioridad, cero humilde”; “Pincoya no era mi favorita, pero claramente la Marengo quería figurar, la competencia era de 2, faltó que le diera un empujón. Es una figurona y se cree fija”; “Debo decir que en la prueba de parejas la dejó de lado, no la integró y le dijo muchas palabras discriminatorias que no se merecía”; fueron algunos de los comentarios en contra de Gianella.

Asimismo, otros estuvieron de acuerdo con la decisión del jurado, asegurando que: “Que bueno que se fue, no estaba a la altura de esta etapa de la competencia”; “Que bueno que se fue....no sabe trabajar en equipo”; “¡Al fin! Agotador el personaje”; “Me tenía chata la Sra. con sus tonteras ... Ñeñe, lulo, estoy privá, actuaba como niña de 5 años”.