“Cuando estoy triste se los digo...”: Hermana de Antonia y Sebastián Barra comparte desgarrador mensaje

A un mes de la muerte de su hermano Sebastián Barra y a casi cinco años de la partida de su hermana Antonia, Carla Barra publicó un desgarrador mensaje en su cuenta de Instagram, tras las trágicas pérdidas para su familia.

“Hoy se cumple un mes sin poder recibir de tu parte un holaaaa hna!!, escuchar que preguntas por la wawaaa (marti), almorzar juntos donde los papás, tus tallas, bromas y tu forma de mostrar el cariño .Hoy no soy la misma Carla que era hace 4 años y 5 meses y menos la de hace un mes. He sentido cómo mi corazón se desgarra”, publicó.

Esto, a raíz del trágico accidente que sufrió el joven de 35 años, quien chocó su camioneta la mañana del 10 de febrero en Temuco y el lamentable suicidio de Antonia, el año 2019.

“He llorado de forma continua que ni se imaginan, he dejado a Carla que llore todo lo que necesite, que grite, patalee. Pero yo Carla, no estoy enojada con el mundo ni con la vida. De forma física no puedo ver a dos de mis hermanos, me duele todo, si se me cayó y detuvo la vida, el mundo, todo… pero aquí estoy, poniéndole ganas”, manifestó.

Carla Barra recuerda a sus hermanos: Antonia y Sebastián

“Solo me queda agradecerle a la vida porque soy la hermana mayor y me gusta serlo, les dije muchas veces cuanto los amaba y amo. Si pudiera elegir un deseo, elegiría nuevamente ser su hermana. Me gusta hablarles, que continúen en mi día a día. Me gusta ir conduciendo y sentir que van conmigo cantando las canciones que solíamos escuchar”, recordó.

“Cuando estoy triste se los digo, cuando tuve un mal día también se los cuento y cuando he tenido días bonitos también. Me gusta decir “ohhh esto le gustaría a la anto o al sebas Me gusta decirles hoy tengo pena, los extraño tanto, déjenme llorarlos, porque luego de desahogarme llega un momento de tranquilidad y paz y se que ustedes están ahí conmigo”, fueron parte de sus emotivas palabras.