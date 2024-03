“Es un psicópata, son muchas las amenazas que hace”: Desesperado relato de joven contra expareja

Como un “psicópata”. Así una joven definió a su expareja quien lleva dos años chantajeándola con filtrar imágenes intimas tras terminar la relación.

Según contó en un reportaje del matinal “Contigo en la mañana”, el sujeto la sigue al trabajo y la achecha en las cercanías de su casa, a pesar de contar con orden de alejamiento. Esto, sin contar el acoso que realiza por redes sociales, donde la amenaza con publicar fotos de ella desnuda.

“Él es psicópata, me sigue a donde quiera que yo vaya. Mantengo una orden de alejamiento con él. Dice que si no es con él, no es con nadie. Son muchas las amenazas que hace”, relató afectada.

En la denuncia realizada a través de CHV mostraron mensajes que el hombre le envía a través de Whatsapp, advirtiéndole con publicar contenido comprometedor.

“Sigue ignorándome, te juro que no voy a parar. Contéstame ahora, sigue ignorándome, que tengo guardadas tus fotos sin ropa y volveré a usarlas, así como antes las usaba. ¿Querías a la bestia de vuelta? Sigue ignorándome, que voy a volver peor. ¿Quieres que le ponga tu foto sin ropa a la cuenta de Disney?”, la amenazó.

Producto de ello, la joven señaló que “ya sobrepasó todos los límites. Me está extorsionando con fotos íntimas mías, ya las subió a redes sociales y se creó cuentas de Instagram haciéndose pasar por mí”.

Además, agregó que “hasta ayer me estaba hostigando y se estaba creando perfiles con fotos íntimas mías, en los cuales ofrecía servicios sexuales. Eso fue anoche, no lo detiene nada. Sube fotos mías y agrega a personas que yo sigo y que me siguen también a mí”.

Tras la denuncia, el matinal de CHV ofreció poner un abogado a su disposición para poner término de una buena vez, los chantajes y amenazas, consignó La Cuarta.