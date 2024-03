“Gracias por tanto”: Carlos Díaz y recordada actriz de ‘Adrenalina’ celebran 24 años de amor y complicidad

El conocido actor nacional, Carlos Díaz, ha utilizado las redes sociales para conmemorar con emoción su vigésimo cuarto aniversario de matrimonio con la querida actriz Camila Videla, recordada por su papel en la teleserie Adrenalina y otras populares teleseries de los 90.

De hecho, la historia de amor entre ambos intérpretes, que ha perdurado a lo largo del tiempo, se remonta a las grabaciones de la exitosa teleserie “Adrenalina”, emitida por Canal 13 en el año 1996.

Por eso, en una publicación cargada de amor y gratitud, Díaz compartió una emotiva fotografía junto a Camila, en la que expresó: “Un día como hoy… 24 años atrás comenzamos un camino juntos y hoy nos queda celebrar todos los momentos, toda la felicidad y los días más bajos, celebrar la vida que hemos construido, celebrar a nuestros maravillosos hijos Gaspar y Sara, a nuestras familia, amigos, compañeros en este bello viaje.”

“Que lindos se ven”

Además, el actor dedicó unas palabras llenas de cariño a su esposa, destacando la complicidad y aprendizajes compartidos a lo largo de los años: “Cuantas cosas he aprendido con @camilavidelawilson. Gracias por estar a mi lado siempre, gracias por tanto… All my love to you. Felices 24 años de matrimonio.”

La publicación no pasó desapercibida entre los seguidores y colegas de la pareja, sumando más de 13 mil likes y cientos de comentarios llenos de buenos deseos y felicitaciones.

Entre los comentarios se destacaron las reacciones de figuras como María José Prieto, Claudia Conserva, Alison Mandel y Belén Mora, quienes expresaron su cariño y admiración hacia la pareja: “Aguante Cami, les amo”, “Felicidades”, “Mis profes”, “Muchas felicidades para los dos”, “Qué lindos se ven. Igual que hace 24 años. Unos príncipes”.

La celebración de estos 24 años de matrimonio no solo refleja el amor y la solidez de la pareja, sino también el respeto y la admiración que ambos comparten en su camino juntos y en la industria del espectáculo.