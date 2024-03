“¿Qué filmai tanto ahue...?”: Mujer denuncia brutal agresión de micrero por pagar con pase escolar

Una alarmante situación ocurrió en el Gran Concepción en los últimos días, luego de que una mujer denunciara haber sido agredida por un conductor de micro después de pagar su pasaje utilizando su pase escolar.

La protagonista de este lamentable incidente es Lorena Núñez, una estudiante de 44 años de Educación de Párvulos, quien grabó el momento en el que el conductor de la línea 52, Géminis Sur, la agredió.

Según el relato de Núñez, todo comenzó cuando el conductor no le entregó el vuelto ni el boleto tras pagar su pasaje con su Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), accediendo así al beneficio de la tarifa reducida.

La situación se tornó aún más tensa cuando el conductor continuó manejando de manera agresiva durante varios minutos. Ante esta actitud, Núñez decidió comenzar a grabar lo sucedido.

“¿Qué filmai tanto, ahue...?”

Sin embargo, al percatarse de que estaba siendo grabado, el conductor abandonó su asiento y comenzó a agredirla física y verbalmente. “¿Qué filmai tanto, ahue…? te voy agarrar tu hue… de teléfono y te lo voy a botar… ¿Vai a seguir con la hue…?”, fueron las amenazas que profirió mientras se acercaba y golpeaba a Núñez en el rostro.

En declaraciones a TVN, Núñez relató: “Fue cuando él se paró y me insultó y me mandó el manotazo en el celular y me pegó como en el ojo”.

Ante este lamentable episodio, Lorena Núñez presentó una denuncia contra el individuo. La empresa de transporte, por su parte, emitió un comunicado confirmando que el conductor fue separado de sus funciones y ofreció asistencia psicológica a la víctima.

Este caso ha generado indignación en la comunidad y resalta la importancia de actuar ante situaciones de violencia y abuso, así como la necesidad de garantizar la seguridad y el respeto en los servicios de transporte público.