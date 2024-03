¡Una tragedia!: por insólito error se perdieron 15 mil litros de vino en una bodega en Mendoza

Un video donde se puede ver un verdadero río de vino ha impactado a Latinoamérica. Un usuario de TikTok mostró cómo se perdieron 15 mil litros de vino en una bodega, en plena vendimia en Mendoza.

De acuerdo a TN, los trabajadores cometieron un error al desajustar una canilla del tanque contenedor, por la aparente falla de un tornillo.

Los operarios debían hacer el traspaso de vino de un tanque hacia otro para su embotellamiento, pero al intentar desajustar uno de los tornillos de la tapa inferior para que ingrese aire, se rompió debido a la presión.

Esto ocurrió en la bodega Los Haroldos, en el municipio de San Martín, donde los trabajadores desesperados, pudieron frenar el derrame, y evitar así que se perdieran 35 mil litros más. Esto debido a que el contenedor tenía un total de 50 mil litros de vino.

Según el medio citado, este error implicó una pérdida de $8 millones en vino derramado y, en el costo de un tanque nuevo, implicará una inversión de US$25 mil.

“Mirá que c... compadre, mirá todo el vino. Para los tomadores de vino, mira cómo corre, ha quedado todo morado el tanque, ya se chupó”, se escucha la voz de la persona que grabó el video.

En un comunicado oficial, la dirección de la bodega- que corresponde a una empresa familiar- informó que el incidente ocurrió cerca de las 17 horas del pasado viernes 8 de marzo.

Los cibernautas lamentan la pérdida

Los usuarios de “X” por supuesto que lamentaron la pérdida del vino y con divertidos mensajes: “nooooo xq no lo vi temprano”; “Unas ganas de nadaaar”; “Perdonen potus, pero necesito mis frascos de vidrio”; “Me tiro con un sorbete al suelo.”; “Me duele, me quema, me arde!!”; “Traigan baldes y aquí no ha pasado nada. Nos stockeamos hasta el mes que viene”.