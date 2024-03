“¡Los chilenos son los únicos que pueden criticar!”: Joven alemán entregó sus consejos de qué no se debe hacer ni decir en Chile

Un creador de contenido alemán, David Noah, se encuentra viviendo en Chile desde mediados del 2022, y ha registrado su experiencia en sus redes sociales. Él ha hablado sobre la idiosincracia chilena desde su perspectiva como extranjero, en modo de ayuda a las personas que buscan viajar a nuestro país.

Su último video viral, el cual fue subido ayer, David entregó los consejos de qué cosas no deberías decir o hacer durante la estadía de extranjeros en Chile. “No llames a los completos, ‘hot dogs’, porque son como una comida nacional aquí y la gente se ofende mucho por eso”, partió.

“No hables negativamente sobre el país porque son los únicos que pueden criticar”, señaló y lo complementó con el texto: “¡Los chilenos son los únicos que pueden criticar!”. Finalmente, el joven influencer aconsejó que “no te burles del acento chileno porque aunque es muy rápido y tiene muchas palabras coloquiales, la gente aquí está muy orgullosa de él”.

“Saludos desde Le Cistirne, Francia”

Las reacciones de los chilenos no se hicieron esperar, y comentaron los dichos de David, muchas veces disfrazados de extranjeros solamente para bromear con el alemán. “A mí me caen bien los chilenos, pienso que son muy simpáticos. Saludos desde High Bridge (Puente Alto en inglés)”; “Me agradan los chilenos, saludos desde Le Cisterne, Francia”; “Muchas gracias por su video tan bueno, saludos desde Kil-Puē, Japón”; comentaron.

Por otro lado, chilenos agregaron sus propios consejos y advertencias a los extranjeros que se llegasen a tomar con dicho video. “La única regla importante no la dijo, la palta se llama palta y eso es sagrado”; “ten cuidado, alguien que nos enoje puede terminar con el Museo Británico o Maroon 5″, entre otros comentarios.

De igual forma, un usuario señaló que no se le debe preguntar ni decir a los chilenos sobre su opinión de Venezuela, negar los crímenes y violaciones a los Derechos Humanos cometidos por la dictadura de Pinochet, ni opinar que le devuelvan Arica a Bolivia.

Comentarios de publicación de David Noah Captura: Instagram

