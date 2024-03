“¡Qué mier... de país le voy a entregar a mi hijo!”: Gonzalo Ramírez estalla de preocupación tras allanamiento a director de la PDI

La mañana de este viernes, un revuelo sacudió al país cuando efectivos del OS7 y el OS9 de Carabineros llevaron a cabo un allanamiento en la residencia del actual director general de la PDI, Sergio Muñoz. Este acontecimiento, en el marco del caso audios que involucra al abogado Luis Hermosilla, ha generado una profunda reflexión por parte de diversos actores de la sociedad.

Entre las voces que se alzaron para expresar su preocupación y descontento se encuentra Gonzalo Ramírez, quien compartió una contundente reflexión en el programa matutino “Mucho Gusto”. “Perdón, lo que voy a decir es absolutamente básico, pero a mí me da una pena negra lo que está pasando. Cuando tenemos hijos chicos, yo tengo un niño de 4 años… qué mierda de país le voy a entregar a mi hijo, en qué estamos metidos”, expresó el periodista visiblemente consternado.

“De verdad me agota”

Ramírez continuó manifestando su agotamiento ante la situación actual del país, destacando la gravedad del allanamiento al Cuartel General de la PDI. Además, hizo un llamado a la máxima autoridad del país, el Presidente Gabriel Boric, para que tome medidas concretas y se pronuncie sobre esta situación de manera contundente.

La Fiscalía ha solicitado formalizar a Muñoz por delitos relacionados con lavado y blanqueo de activos, lo que ha generado una gran expectativa en la sociedad chilena. La audiencia para este proceso está programada para el próximo martes 19 de marzo, a las 9 de la mañana.

“De verdad que agota, me encantaría estar bailando axé, preferiría, porque agota, todos los días. No para. Como dijo una ex Presidenta, siempre puede ser peor”, expresó el periodista.

“Yo creo que la imagen de esta mañana va a quedar en la historia. Ver Carabineros allanando el Cuartel General de la PDI, es algo bien inaudito”, agregó, según consignó La Cuarta.

“Yo creo que es de los hechos más graves del último tiempo. Aquí hay una oportunidad y no quiero que se desaproveche. Yo creo que Chile no merece más comunicados estúpidos, que en realidad no dicen nada nuevo. ‘Vamos a colaborar con la investigación’. Lo mínimo poh, como cualquiera que es investigado. Acá lo que se requiere es una señal política”, afirmó el comunicador.

En medio de esta crisis, la población espera respuestas claras y acciones que permitan restaurar la confianza en las instituciones y en el sistema de justicia del país. La reflexión de Gonzalo Ramírez resuena entre muchos chilenos que comparten su preocupación por el futuro de la nación y el legado que dejarán a las generaciones venideras.