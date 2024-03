“Me echarían al toque”: Nano Calderón habló sobre ofertas que ha recibido para entrar a un reality show

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, Nano Calderón sorprendió a sus seguidores al revelar que ha sido tentado en más de una ocasión para participar en un reality show.

El hijo de Raquel Argandoña respondió con total sinceridad a la interrogante de uno de sus seguidores sobre si había recibido ofertas para ingresar a algún reality. Calderón admitió haber recibido varias propuestas, aunque optó por rechazarlas en la mayoría de los casos.

“La primera vez, por el puro nombre que tenía el reality, dije ‘paso’. Las otras veces sí lo pensé porque me dijeron que era de competición (eso quería)”, explicó Nano, insinuando que las oportunidades anteriores no cumplían con sus expectativas.

“Hay que tener mucha paciencia”

El influencer explicó que, a pesar de las promesas de que no se trataría de un reality centrado en chismes y relaciones, prefirió no aceptar las ofertas, ya que al final resultaron ser exactamente lo que le habían asegurado que no serían.

Además, Calderón compartió su percepción sobre la paciencia que se necesita al participar en un reality, bromeando que con la cantidad de personas involucradas, probablemente lo expulsarían rápidamente.

“Igual estando dentro hay que tener mucha paciencia con tanto we... (sic). Me echarían al toque”, aseguró el hijo de Raquel Argandoña, quien además reveló que se iría de viaje al Caribe y Estados Unidos, es específico a la ciudad de Las Vegas.

En otra pregunta, Nano reveló qué tipo de regalo de cumpleaños le gustaría recibir, destacando que valora más los regalos con un significado sentimental y que lo hagan recordar a la persona que se los dio.

Con estas sinceras respuestas, Nano Calderón ofrece una visión más íntima sobre sus decisiones y preferencias personales, manteniendo a sus seguidores interesados en su vida y opiniones, ya que tiene una fanaticada no menor en redes sociales.