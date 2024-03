¿Pablo Herrera sigue los pasos de su amigo Alberto Plaza?: participará en ‘Sin Filtros’ para hablar sobre delincuencia

El cantante nacional Pablo Herrera al parecer, está entrando de a poco en la escena de la contingencia. Si bien fue invitado la tarde del lunes a una entrevista con el Expreso PM de Radio BíoBío, donde habló de su tratamiento contra el alcoholismo y de su vida artística, hizo potentes declaraciones que no pasaron desapercibidas.

Habló con cierta molestia sobre algunos migrantes, criticando algunas prácticas culturales y sugiriendo medidas drásticas para enfrentar la delincuencia. “Córranle balas a todos (quienes no respeten las reglas), la policía tiene que hacer uso de ese derecho. Ojalá que se los piteen a todos”, fueron sus controvertidas palabras.

Estas declaraciones generaron diversas reacciones recordando que la música de Herrera ha sido valorada por su emotividad y sensibilidad, lo mismo que en su momento ha ocurrido con Alberto Plaza.

Y al parecer estas palabras lo llevaron a ser el nuevo invitado para el programa de contingencia ‘Sin Filtros’

“Vivir en libertad dejando vivir en paz🌞 Salir a la calle sin miedo, caminar por las calles de mi país sin temor🤚 Yo quiero ver a mi Chile crecer, limpio y sin delincuencia🤚 Te espero hoy en el programa @sinfiltros_tv ✔️🎶🍀 Lod quiero familia🤍”, anunció en su cuenta de Instagram.

“Al fin alguien que diga las cosas como son”; “Así es!! 🙌🏻 es lo que queremos el 99% de los chilenos!”; “Bien Pablo eres genial y muy simpático mi ex vecino”; “Te banco a morir Pablito”; “Lo mejor es ver a los progres con ataque cuando les dicen la verdad 😂 grande bro!”, son algunos de los comentarios que sus seguidores le dejaron en su cuenta de Instagram.

Su amigo Alberto Plaza

El año pasado el intérprete de ‘Alto al Fuego’ habló con Eduardo Fuentes en el programa ‘Buenas Noches a Todos’, donde fue consultado sobre las críticas de las que es objeto su amigo, que da su sincera opinió sobre política.

“Me da pena igual por él, y me da pena por la gente porque de verdad no lo conocen. Y me da pena por la sociedad chilena de que sea tan chica, de que un hueón diga algo que no les gusta y lo hacen mierda”, dijo.

“¿Qué importa si el hueón es facho? O de derecha. Le gusta Kast, no sé. O Boric ¿es buena o mala persona él? Fíjate en eso. Es un hueón que ha escrito canciones que te recagas de buenas. No una, dos o tres. Muchas. Cancionero de varias generaciones en Chile”, aseguró.

“Él se quiso meter en la política porque le gusta. Yo creo que es bueno para eso. Y tiene una tendencia que al parecer, según los cánones de la gente, los artistas no pueden tener. El artista tiene que ser de una tendencia”, reflexionó