“¿Por qué no fuiste a Lollapalooza?”: Ignacia Michelson reveló uno de sus mayores miedos tras supuesto trauma que vivió en su juventud

Ignacia Michelson se hizo conocida en nuestro país tras su paso por diversos realities show, entre ellos “Gran Hermano” y “Resistiré”. Asimismo, la mujer de 30 años logró ganarse el cariño del público por ser una persona totalmente abierta a decir lo que piensa sin tapujos, cercana y sincera con las personas que la siguen.

En este contexto, es donde la influencer reveló uno de sus mayores temores mediante una publicación en sus redes sociales.

Todo comenzó cuando la exchica reality realizó la típica dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta personal de Instagram, en donde le llegó una particular interrogante.

“¿Por qué no fuiste a Lollapalooza? Me hubiera gustado verte”, le consultó uno de sus seguidores, esto debido a que el famoso festival de música se llevó a cabo durante el pasado fin de semana en nuestro país, específicamente en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

Recordemos que este evento siempre está marcado por la presencia de varios artistas nacionales, rostros de televisión e influencers que van como asistentes, por lo que siempre el público intenta compartir con ellos en los diversos espacios. Sin embargo, Michelson no apareció en ninguno de los tres días de concierto, y al parecer, sus fanáticos la extrañaron.

El miedo de Michelson

Por su parte, Ignacia no tuvo problemas con responder esta pregunta y reveló los motivos detrás de su ausencia: “Me da miedo ir a cosas tan masivas”, confesó de entrada a través de la plataforma.

Posteriormente, confesó que todo se debe a un trauma que tiene desde su infancia, en donde fue víctima de la multitud. “Una vez me aplastaron en el concierto de Britney (Spears) y mi mamá me salvó”, escribió en la red social, dejando claro que tal vez en un futuro no asistirá a este tipo de eventos tan masivos.