“Regalas dulzura y coraje”: El emotivo mensaje de Tati Farkas a su hermano que cumplió 18 años

Tatiana “Tati” Farkas compartió un emotivo saludo de cumpleaños para su hermano, Daniel Farkas, quien celebró su mayoría de edad esta semana.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Tati dedicó unas palabras llenas de amor y cariño hacia su hermano en sus historias, acompañadas de una tierna imagen en la que Daniel aparece sonriendo.

En el mensaje, Tati expresó: “Feliz cumpleaños, hermanito chico. Tu existencia es un regalo para este mundo. Regalas espíritu, dulzura, carácter, devoción y coraje. Nunca pares. Te amo siempre. Estoy tan orgullosa de ti, hermano”, etiquetando la cuenta oficial de Daniel en Instagram.

Hermanos de verdad

Este gesto público de afecto no es nuevo para Tati, quien en el pasado ha demostrado su amor hacia su hermano en diversas ocasiones. En el 2023, con motivo de su graduación del colegio, le dedicó otro mensaje emotivo, recordando los momentos compartidos y deseándole lo mejor en su futuro.

“Te amo con todo mi corazón. No puedo creer que finalmente me estás dejando. Todos los días que pasé entrenando contigo en fútbol, todos los días que pasé dándote el biberón y metiéndote en la cama. No puedo soportar verte irte, hermanito”, expresó en aquella ocasión.

Además, su hermana mayor y madre, Natasha y Betina Farkas, también compartieron registros de la ceremonia y sentidas palabras para el retoño, que ya las pasó en estatura.

“Felicidades (…) No podríamos estar más orgullosos y llenos de amor por ti ¡Bon voyage! Todos los lugares a los que irás…”, escribió la esposa del empresario y filántropo nacional que es conocido en Chile por ayudar a las personas más necesitadas y que también le piden apoyo.

De todas maneras, Tati Farkas demuestra una vez más el profundo vínculo fraternal que comparte con su hermano, destacando sus cualidades y expresando su amor incondicional en cada ocasión especial.