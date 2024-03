“Impresentable...”: usuarios de redes sociales arremeten contra Manuel de Tezanos por criticar a futbolista que no jugó en partido que comentaba

“Pons no aporta”, fue lo que alcanzó a decir Manuel de Tezanos en el programa “Balong radio”, en el que comentaba el partido de la Universidad de Chile y O’Higgins de Rancagua junto a Gonzalo Fouillioux, cuando su compañero le hizo ver que Luciano Pons no había jugado en dicho encuentro.

Así, y pese a que Fouillioux le hizo el alcance de que el delantero de la Universidad de Chile no había jugado -a quien De Tezanos calificaba como alguien “discreto” y que “no había aportado” en el encuentro- el periodista siguió con la duda preguntando “¿no jugó Pons, en serio no jugó?”.

Ese fue el justamente el extracto del programa que se viralizó en redes sociales y que los usuarios no dejaron pasar, criticando abiertamente la expertiz de Manuel de Tezanos que aparentemente tuvo un lapsus al criticar a un futbolista que no había jugado en el partido que comentaba.

“Pero no jugó...”

“Me llamó la atención lo discreto, bueno, no fue un buen partido de Palacios, pero Pons no aporta...”, fue lo que dijo De Tezanos en el programa, mientras que su compañero Gonzalo Fouillioux le contestaba: “Pero no jugó, no jugó Pons”.

Ese fue el diálogo que no dejaron pasar los usuarios de redes, quienes criticaron a Manuel de Tezanos, indicando entre otras cosas que “es impresentable”, “Ese tipo te resta totalmente quita credibilidad el programa”, “Impresentable. Se supone que es su pega, por ultimo informese antes”, “Este loco no ve los partidos, no tiene idea loco” y “Vergüenza”, fueron los comentarios que más se repitieron rechazando totalmente el hecho.

El partido comentado por Manuel de Tezanos y Gonzalo Fouillioux fue el de Universidad de Chile y O’Higgins de Rancagua, disputado el pasado sábado 16 de marzo, en el que los azules se impusieron por 1 a 0 ante los celestes.

Revisa aquí el video del momento: