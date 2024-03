“Son muy pocos los casos”: Pampita fue diagnosticada con inusual enfermedad a sus 46 años

La reconocida modelo argentina, Carolina Ardohain, más conocida como Pampita, sorprendió al revelar que a sus 46 años fue diagnosticada con una inusual enfermedad que la aqueja desde temprana edad: el daltonismo. Fue en medio del programa argentino “Veo cómo cantás” que la modelo, y expareja de Benjamín Vicuña, compartió abiertamente sobre esta afección.

Esta condición, caracterizada por la dificultad para distinguir ciertos colores, ha tenido un impacto significativo en diversos aspectos de su vida, como lo expresó ella misma al afirmar: “Desde chica no distinguía bien los colores, así que siempre optaba por ponerme todo blanco o todo negro. No me gustan los colores. A lo máximo que me animo son a los dorados y plateados”.

“Son muy pocos casos los de mujeres daltónicas que existen y me tocó. Creo que eso me predestinó a que todas mis paletas de colores fueran simples y básicas”, explicó la expareja de Benjamín Vicuña.

A pesar de las dificultades que enfrenta debido al daltonismo, la modelo argentina ha sabido mantener un sentido del humor al respecto. Según ella misma reveló, hasta sus hijos se lo han tomado con un poco de gracia el asunto. “Les divierte mucho preguntarme de qué color son las cosas. Se matan de risa cuando estoy viendo distinto”, comentó Pampita.

¿Qué es el Daltonismo?

La Academia Americana de Oftalmología define el daltonismo como “una afección en la cual no se pueden ver los colores de manera normal. También se conoce como deficiencia de color. En el daltonismo generalmente la persona no puede distinguir entre ciertos colores. Con frecuencia no distinguen los verdes de los rojos y, a veces, los azules”.

Además, señalan que “Hay distintos grados de daltonismo. Algunas personas con deficiencias leves para ver los colores detectan los colores normalmente cuando hay buena luz pero tienen dificultad en la luz tenue. Otras no pueden distinguir ciertos colores en ningún tipo de luz. La forma más grave de daltonismo, en la cual todo se ve en distintos tonos de gris, es poco común. El daltonismo suele afectar ambos ojos por igual y se mantiene estable a lo largo de toda la vida”.