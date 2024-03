Cony Capelli revela curioso tratamiento estético de esperma de salmón para mejorar la apariencia de su rostro

A través de su cuenta de Instagram, la exchica reality Cony Capelli reveló a sus seguidores el resultado de un peculiar tratamiento estético que ha transformado la apariencia de su piel, especialmente en la zona de las ojeras.

Capelli explicó que tras dejar de tomar pastillas anticonceptivas, experimentó un desequilibrio hormonal que afectó la vitalidad de su piel, dejándola opaca y con granitos. Para abordar este problema, recurrió a Elite Body, la clínica estética de su excompañera de reality, Ignacia Michelson.

En esta clínica, Cony se sometió a dos tratamientos distintos: ADN de salmón y skin-glow, ambos mediante inyecciones. El ADN de salmón se aplicó específicamente en la zona de las ojeras para reducir el oscurecimiento y revitalizar la piel.

Piel joven y radiante

En un video compartido en su cuenta, Cony muestra el antes y después del tratamiento, destacando la mejoría en el tono de su piel y el aspecto juvenil y fresco que ha recuperado. Explica que el procedimiento le ayudó a recuperar el brillo natural de su rostro.

Este tratamiento estético utiliza el ADN del esperma de salmón para estimular la producción de colágeno y elastina en la piel, proporcionando firmeza y elasticidad. Aunque las imágenes iniciales pueden resultar sorprendentes, el resultado final es una piel rejuvenecida y radiante.

Con su testimonio, Cony Capelli comparte con sus seguidores una opción para mejorar la apariencia de la piel y enfrentar los desafíos hormonales que pueden afectar su aspecto. Su experiencia destaca la eficacia de este tratamiento estético innovador y los beneficios que puede aportar a la piel.

Recordemos que Cony se prepara con todo para sus nuevos desafíos laborales en Chilevisión donde será parte del react del programa Got Talent.

“Fue muy sorpresivo. Mucho se especulaba de que me tenían congelada, pero la verdad es que se dio todo muy rápido”,dijo hace poco con respecto a su nuevo trabajo.

“Me avisaron con poco tiempo, pero las cosas son así en el canal para que no haya filtraciones, me imagino, pero dije que sí desde el primer minuto”, añadió.

Historias de Instagram Cony Capelli