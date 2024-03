María Luisa Godoy hace un llamado a avanzar en la inlcusión en el Día Mundial del Síndrome de Down

Este jueves 21 de marzo es un día muy significativo para María Luisa Godoy, pues se conmemora en esta época el Día Mundial del Síndrome de Down. Cabe recordar que el hijo menor de la conductora de “Buenos Días a Todos”, Domingo, nació con el cromosoma 21.

A través de su cuenta de Instagram, la animadora del Festival de Viña del Mar compartió una emotiva reflexión sobre los derechos de las personas que poseen esta condición.

El escrito fue acompañado de una fotografía de su querida familia, en la cual se aprecia que tanto ella como su marido y todos sus hijos lucen calcetines cambiados. Esta modalidad es propia de la conciencia de la comunidad Down, así como una acción que promeve la inclusión y respeto a todas estas personas.

“Avanzar en una mayor inclusión”

Es más, María Luisa realizó una invitación a sus seguidores de la mencionada red social a salir a la calle con esta forma de vestir, promoviendo la campaña.

“En este Día Internacional del Síndrome de Down, los invitamos a todos a salir con los calcetines cambiados para generar más conciencia y avanzar en una mayor inclusión”, inició sus palabras el rostro de TVN.

“Los cambios no se producen sólo con modificaciones estructurales y espacios de inclusión, también es clave que cada uno de nosotros lo haga con el corazón. Tenemos tanto todavía por avanzar, hasta que el tema de la inclusión deje de ser un tema”, convocó a la gente.

“Hasta que tener o no Síndrome de Down sea como tener los ojos café o negro, o el pelo rubio o moreno, o ser alta o baja. Simplemente no sea tema”, ejemplificó Godoy.

Otra acción conmemorativa de este día ocurrió en Las Condes, dado que su municipalidad realizó una intervención en las esculturas del barrio El Golf. A tres de estas figuras, de grandes dimensiones, les vistieron con calcetines cambiados en los pies de las estructura de forma similar a la humana. La iniciativa es parte de la campaña “Diferentes, porque somos todos iguales”, liderada por su alcaldesa, Daniela Peñaloza.