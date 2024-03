El potente mensaje de Kate Middleton tras anunciar que tiene cáncer que conmovió a las redes

Impacto mundial causó el anuncio realizado este viernes por Kate Middleton. Tras semanas de rumores y especulaciones sobre su estado de salud, la princesa de Gales reveló a través de un video que tiene cáncer.

En el registro, que fue compartido mediante las redes sociales de los príncipes, contó que en enero se sometió a una cirugía abdominal y que “en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer”.

“Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, expresó.

Kate Middleton confesó cómo le contó a sus hijos sobre el cáncer

La princesa de Gales confidenció además cómo le contó a sus hijos de 10, 8 y 5 años respectivamente, sobre la enfermedad.

“Me ha llevado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder comenzar mi tratamiento. Pero, lo que es más importante, nos ha tomado tiempo explicárselo todo a George, Charlotte y Louis de una forma apropiada para ellos, y asegurarles que voy a estar bien”, señaló.

“Como les he dicho; estoy bien y me hago más fuerte cada día centrándome en las cosas que me ayudarán a curarme; en mi mente, cuerpo y espíritu”, expresó.

El conmovedor mensaje de Kate Middleton

La princesa también le dedicó palabras a su esposo. “Tener a William a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad. Al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad que muchos de ustedes han mostrado. Significa mucho para ambos”, afirmó.

Kate Middleton y William Kate Middleton y William (Photo by Bruce Adams-WPA Pool/Getty Images) (WPA Pool/Getty Images)

“Esperamos que comprenda que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha brindado una profunda sensación de alegría y espero volver cuando pueda, pero por ahora debo concentrarme en recuperarme por completo”, indicó.

Finalmente, Kate Middleton remarcó que “en este momento pienso también en todos aquellos cuyas vidas se han visto afectadas por el cáncer. Para todos los que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma, no pierdan la fe ni la esperanza. Usted no está solo”.

Las redes sociales en tanto se llenaron de mensajes de apoyo para la princesa. “Te mando a ti y a tu familia mucho amor y fuerza”, “Un hermoso mensaje, mis pensamientos y mis mejores deseos están contigo y tu familia” y “Gracias por mostrar lo que es luchar con gracia y determinación por ti mismo y por tu familia. Te deseo todo lo mejor”, fueron algunas de las reacciones.