Los duros últimos 15 días de la princesa Kate Middleton

Distintos rumores, hipótesis y teorías se han formulado en torno a la figura de la princesa Kate Middleton en el último mes, especialmente en las últimas dos semanas, luego de que se sometiera a una cirugía de estómago y desapareciera de la vida pública de la realeza británica. Finalmente, las dudas llegaron a su fin: ella misma compartió en un video que tiene cáncer.

Desde el jardín de su residencia, con mucha serenidad y un rostro solemne, ofreció detalles de lo que ha vivido en las últimas semanas a raíz de sus complicaciones de salud. Al inicio, los médicos descartaron algún tipo de cáncer, diagnóstico que fue confirmado después de la cirugía.

Kate Middleton anunció que tiene cáncer

“ En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación descubrieron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que Debería someterme a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento ”, dijo Kate en el video, que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y en los medios de comunicación.

Kate, madre de tres hijos, se mostró vulnerable y reconoció que la noticia ha sido un gran shock para la familia y que han necesitado tiempo para procesar esta situación, así como para explicarle a sus hijos de la mejor manera posible la condición que está atravesando y el tratamiento.

Tranquilizó al público asegurando que está bien y que está enfocada en su tratamiento y recuperación: “Como les he dicho, estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar; en mi mente, cuerpo y espíritu”.

Video comprando en el mercado con el príncipe William

Antes de esta comunicación oficial, TMZ difundió en redes sociales un video de la princesa Kate Middleton y el príncipe William comprando en un mercado que queda muy cerca de su residencia, mostrando a la pareja relajada y en un tono alegre, muy cordial, después de semanas de rumores sobre supuestas infidelidades de William.

Esta fue la primera vez que Kate era vista en público desde diciembre, pero también generó rumores sobre si el video era real o no, o si la mujer en efecto era Kate Middleton o una actriz haciéndose pasar por ella.

La polémica foto trucada de Kate Middleton

Uno de los momentos más álgidos en estos últimos 15 días, fue la foto trucada que compartió Kate Middleton en el Día de las Madres en Reino Unido. Se trató de una foto junto a sus hijos, que luego fue analizada por las agencias y el público en general, detectando inconsistencias en la imagen.

Todo esto generó polémica sobre el paradero de Kate Middleton, quien desde diciembre no era vista en público. Ante todo el revuelo, en redes sociales la princesa se disculpó y reconoció que había editado la foto.

Pidió disculpas por editar la foto (Agencias)

“Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición”, dijo, admitiendo que había hecho “pequeños ajustes” a la imagen que había sido tomada por el príncipe William.

Este hecho avivó mucho más los rumores sobre la salud de Kate Middleton, además de que manchó la credibilidad de las comunicaciones de la monarquía británica.

Kate Middleton captada por paparazzis

Otra de las imágenes que aumentó los rumores sobre el estado de Kate Middleton, fue una captada por los paparazzis a inicios de marzo y obtenidas por Page Six, en la que se observa a Kate en el asiento del pasajero de una camioneta, junto a su mamá que iba al volante.

Esta imagen también fue cuestionada ya que muchos espectadores insistían en que el rostro de la princesa se veía muy cambiado. Incluso, algunos sugirieron que esa no era Kate sino su hermana Pippa.