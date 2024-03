Un viral para llorar: hijo envió a su mamá a un asilo en Uber y conductora rompe en lágrimas

Una muy triste historia se viralizó en redes sociales, y es protagonizada por una anciana que fue enviada en Uber por su hijo, a un hogar de ancianos. La conductora del vehículo no dio más e incluso lloró durante el viaje.

El hijo de la mujer ya había pagado los servicios de la App, indicando la dirección para dejar a la mujer. El video comienza cuando la mujer se subió al automóvil, saluda a la chofer y reclama con dolor por dónde la llevarán.

“Yo quiero saber para dónde es que me lleva”, pide la mujer, a lo que la conductora le precisa: “como así, no sabe a dónde la envían”.

De todas maneras, si él ya se aburrió de mí, que me deje botada, pero sola, pero en la casa. No quiero que me lleven a un asilo” — Anciana enviada a un asilo en taxi

En ese momento, la mujer que trasladaba a la anciana le explica que Alberto, su hijo, pagó el servicio. “A mí solo me contrataron soy un taxi, y me dijeron que llegara a traer una persona, que yo recogería y que llevara al asilo que esta acá en el centro”, le manifestó.

El dolor de la anciana

“Porque yo no voy a un asilo, tengo mi casita para vivir. Dígale a mi hijo que yo ya no voy a molestar con mis tristezas, ni agua le voy a pedir, yo le pido agua de noche, dígale que ya no le voy a molestar”, le dijo llorando.

Por eso la adulta mayor le decía que ella le pagaría el doble de la tarifa de la carrera a la conductora, con tal que la llevara de vuelta a su hogar.

“De todas maneras, si él ya se aburrió de mí, que me deje botada, pero sola, pero en la casa. No quiero que me lleven a un asilo”, aseguró.

Debido a la pena de la mujer, la conductora no aguantó el llanto y le respondió que “la carrera de donde yo me encontraba hacia su casa y que la llevara a un asilo. Yo ya cobré, señora, yo no la puedo devolver a su casa”.

Una mujer que trabaja en Uber, fue a buscar a una señora para llevarla a su destino, pero esta desconocía a dónde la llevaba. Al enterarse de que estaba camino a un asilo, la señora pidió que, por favor, no la llevaran, que ya no molestaría a su hijo con sus dolores y enfermedad.

Las redes sociales indignadas

“Si alguien conoce al hijo de la señora y tiene su número whatsapp por favor me lo pasa que me encantaría hablar con el e incluso llevarlo a la Nasa a que lo estudien y ver como le llego tanta al cerebro y al corazón”, fue el primer comentario en el video.

“No se ni qué decir … 10 años me llevó poder tener a mi mamita conmigo nuevamente (traérmela a USA ) Cómo hay hijos así”; “También me cuesta creer que existan hijo como ese engendro del diablo”, escribieron otros.