“¡Es una perr...!”: Daniela Aránguiz estalla y acusa a Maite Orsini de “maltratar” a sus hijos y a Jorge Valdivia de “abandonarlos”

Una tremenda y nueva polémica surgió este fin de semana entre la parlamentaria Maite Orsini, Daniela Aránguiz y el exfutbolista Jorge Valdivia, quienes destaron miles de comentarios entre sus seguidores luego de que la ex esposa del Mago utilizara fuertes palabras para acusarlo de no hacerse cargo de sus hijos por estar con la diputada, a quien también trató de “perra” porque además aseguró que esta “maltrata” a sus hijos.

Todo comenzó cuando Orsini compartió una historia de Instagram manifestando su apoyo al “Día Mundial sin Carne”, sin pensar todo el caos que traería su inocente publicación. De hecho, primero una usuaria tildó de “animal” a Jorge Valdivia, quien ahora es pareja de la parlamentaria, por lo mismo ella respondió a la afrenta con agudeza: “Pero no sufre, jajajá”.

Hasta ahí todo bien, la broma de Orsini fue replicada por algunos portales de espectáculos mostrándola de lo más feliz al fomentar una dieta libre de carne. De hecho, según evidenció en redes sociales, con Valdivia aprovecharon el fin de semana para asistir a un curso de cocina vegana y hasta se dio el gustito de someter a votación si había “ñuñoisado” al ex jugador de Colo Colo, obteniendo una respuesta mayoritariamente afirmativa por parte de sus seguidores.

Y es que Orsini presumió del atuendo de su pareja, destacando unos mocasines inspirados en una kufiya, un pañuelo tradicional palestino, acorde con sus ideales, dando a entender que este hombre no es el “facho” que ha dicho Daniela Aránguiz, ese mismo que se sacó fotos muy juntito a Jair Bolsonaro, ex presidente de Brasil.

Sin embargo, jamás imaginaron que Daniela miraría todo este show desde su casa y explotaría como pocas veces la hemos visto.

“Es una pena...”

Daniela Aránguiz, ex pareja de Valdivia y madre de sus hijos, estalló en furia ante las publicaciones de Orsini y las replicó en sus propias historias de Instagram, escribiendo un texto que dejó a todos con la boca abiera. Aránguiz acusó a la honorable diputada de “maltratar” verbalmente a sus hijos y de la ausencia de Valdivia en su crianza.

“Y pensar que este fin de semana le tocaba con sus hijos, no es capaz de ir a buscar ni a dejar a mis hijos a las actividades que ellos tienen, los deja esperando y los tiene completamente abandonados. Les cuento esto porque me llama mucho la atención que cuando un hombre se separa, piensa que también se separa de los hijos y los abandona vulnerándolos completamente” dijo de entrada la ex pareja del Mago valdivia.

“Es una pena ya que también fui una hija abandonada por mi padre. También es una pena que los hombres castiguen a sus hijos por no aceptar a sus parejas, sobre todo cuando estas parejas han maltratado a sus hijos como lo que pasó en este caso, me da mucha pena como se ríen de la gente. Que Maite haga tantas campañas con niños, siendo que maltrató verbalmente a los míos, es una perra y ojalá nunca se cruce en mi camino”, finalizó Aránguiz.

Las duras palabras de Aránguiz fueron borradas al poco tiempo de ser publicadas, pero eso no impidió que algunos portales de farándula capturaran su descargo, ya que fueron replicadas por la cuenta de Instagram de Maldita Farándula.

Cabe consignar que no es la primera vez que Daniela Aránguiz levanta acusaciones contra Valdivia por su falta de responsabilidad paternal. Solo fue a principios de marzo, que también denunció su ausencia en reuniones de apoderados. Claramente, este conflicto parece estar lejos de resolverse, dejando entrever una disputa pública entre las partes involucradas en esta compleja relación.

