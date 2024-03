Gimnasio es viral por su letrero de no opinar sobre el cuerpo de los demás

En un mundo cada vez más influenciado por las imágenes de cuerpos perfectos que difunden en las redes sociales y en el cine, hay quienes dan más importancia a las apariencias y tienden a comentar sobre cómo se ven otras personas. Para minimizar este tipo de actitudes, un gimnasio publicó un letrero pidiendo no opinar sobre el cuerpo de los demás, y con ello, el sitio se hizo viral.

La imagen del letrero la compartió la usuaria Emma Geikie en la red social X con su usuario @emmageikie. La mujer publicó una foto del aviso, desatando miles de reacciones.

En el cartel del gimnasio Up Center se lee lo siguiente: “Atención: no todos vienen al gym a transformar su cuerpo. Muchos vienen a calmar sus traumas, liberar el estrés o sanar heridas. No opines sobre el cuerpo de los demás”.

La publicación tiene más de 800 mil reproducciones, más de 49 mil likes y más de cinco mil compartidos.

Entre los comentarios alguien preguntó: “¿Qué ha pasado ahí para que pongan eso?”, a lo que Emma Geikie contestó que “nada”.

Otros usuarios comentaron: “Hay gente q opina de la ropa con la que se va al gym”, “En mi gimnasio hay chicas que me miran mal por no tener el cuerpo como ellas”, “impriman muchos de esos”, “nada más triste que ver el ejercicio físico sólo como herramienta para bajar de peso/hincharse”, “así me pasa cuando salgo a correr o a hacer algo pero luego recuerdo que no importa por que salgo por los traumas”.

en mi gimnasio ❤️‍🩹 pic.twitter.com/1TJwRx9oO6 — Emma Geikie (@emmageikie) March 20, 2024

El gimnasio y su reflexión sobre las apariencias

El letrero viral del gimnasio puso a muchos a reflexionar sobre la importancia de no criticar las apariencias de los demás, resaltando lo fundamental que es el ser.

Es un cartel que destaca cómo el interior también se fortalece en sitios como estos, ya que libera a las personas de cargas pesadas, ayudándolas a sentirse mejor. De esta manera, se enfatiza que el interior es trascendental y que no todo en la vida es cómo nos vemos.

Hay quienes dicen que si te sientes bien, te verás bien, y es muy probable que sea así. Numerosos estudios comprueban que la sensación de bienestar ayuda a estar saludable y eso, a su vez, se proyecta con belleza en el exterior.

Por otro lado, el letrero pone en evidencia las malas intenciones de quienes critican por lo carcomidos que están interiormente al dar más importancia a lo superficial.