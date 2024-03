¿Qué es el veroño?: Michelle Adam explica la nueva “estación” tras alza de temperaturas en marzo y abril

La meteoróloga de Canal 13, Michelle Adam, adelantó a Publimetro el pronóstico del tiempo para esta semana, dando cuenta de las altas temperaturas que habrán desde la Región de Coquimbo hasta el Maule, con niveles sobre los 30 grados, principalmente en los valles centrales.

Según contó, las máximas estarán entre Valparaíso y la Región de O´Higgins llegando incluso a los 32 grados, entre el día lunes al viernes.

“Este aumento va a ser progresivo y va ir aumentando en el transcurso de los días. Y se debe a la presencia del típico anticiclón tropical que es una masa de aire muy grande y está presente en el océano Pacífico”, reveló.

Producto de ello, “cada vez está viendo que el otoño se está haciendo más pequeñito y el verano se está extendiendo. Y esta condición se le está llamando ´veroño¨”.

¿Qué es el veroño?

Según explicó la experta y panelista del matinal Tu Día, el término coloquial proviene desde España y se comenzó a utilizar en Chile.

“A mí no me molesta el término y me parece que hace que la gente se interese en saber qué significa y saber qué está pasando. No es un término científico, pero hace que estos temas se conversen”, sinceró.

Respecto al cambio climático, Michelle Adams dio cuenta que “lo que está ocurriendo es que estamos teniendo uno de los marzos más cálidos de la historia (probablemente el tercero más cálido) y por eso que tenemos temperaturas veraniegas en otoño vamos a seguir así esta semana y probablemente en abril con temperaturas más altas de lo normal”, adelantó.

De igual forma, esta situación no afectaría a las zonas más al sur de Chile.

“Del Bio Bio hacia el sur el paso de los sistemas frontales es mucho más notorio y ya han estado con lluvias y temperaturas más bajas”, explicó.