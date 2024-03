“Se está haciendo un circo...”: Cony Capelli critica “farandularización” tras denuncia de abuso sexual de Eskarcita a Rubén

La exparticipante y ganadora del reality Gran Hermano, Constanza Capelli, se refirió a las últimas declaraciones que realizó Rubén Gutiérrez, cuando se defendió de las acusaciones de abuso sexual que realizó Scarlette Gálvez en su contra, dichos que generaron su expulsión del encierro que se grabó en Argentina.

Producto de ello, la bailarina criticó que la grave denuncia no esté en manos de la justicia y lamentó que se esté haciendo “un circo” de la situación.

“Se está haciendo un circo de algo que es muy importante. Entiendo que todos tengan a distintas versiones, pero lo más importante para mí es simplemente no hacer un circo algo que es tan serio. Creo que eso se debe enfrentar con la seriedad que corresponde”, señaló en entrevista con Fotech.

Por este motivo, cuestionó “por qué no han habido los procesos legales que corresponden. Es un mensaje que sí hay que dar, que sí hay que hacer los procesos legales, no nos podemos quedar con el haberlo vivido, hay que hacer algo al respecto”.

“Me hace ruido que se torne como algo mediático y farandulero, cuando no debería serlo. Se está acusando algo que es un delito, algo que es súper potente también para las mujeres, lo que ha sido nuestra lucha feminista durante mucho tiempo y creo que debería tomarse con esa seriedad que corresponde”, añadió.

La defensa de Rubén

En entrevista para un canal de Youtube, Rubén Gutiérrez aseguró ser totalmente inocente, dando a entender que ella lo incitó.

“Me puso la pierna encima de la parte íntima, me empezó a hacer cariño, me empezó a abrazar. Yo dije ‘qué hago’. Le saqué la pierna, yo le dije que no, porque podía malinterpretarse”, asegurói el excarabinero.

“Mantuvimos distancia, no hubo roces de partes íntimas, mantuve la distancia, yo soy grande, contextura gruesa en una cama de una plaza. No nos pidieron el consentimiento, y eso estaba estipulado, estaba prohibido que un viernes a sábado, con alcohol o sin alcohol, durmieran de a dos. Si no nos pidieron consentimiento, era porque nada pasó. Yo no iba con otras intenciones, con las chiquillas tuve respeto con todas, jamás las pasé a llevar ni las hice sentir incómodas”, precisó.

Por otro lado, analizó por qué Gálvez no presentó denuncia contra él. “Si no quiso, es por algo. Es más, se acercaron personas del programa pidiéndome disculpas”, precisó, sin decir precisamente quiénes fueron.

Ya anteriormente, el exparticipante del reality show de CHV, culpó a la producción del canal. “Fue mucho la edición, intencionalidad, de algo que yo no fui. Todo tiene un principio, un intermedio y un final. Y no fue así, le quitaron el contexto a la situación”, dijo asegurando que “soy inocente”.