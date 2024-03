“Es nefasto como personaje público”: Alejandra Valle criticó con todo a opinante periodista de Mega

La periodista Alejandra Valle se lanzó con todo en contra del periodista de Mega, Rodrigo Sepúlveda, luego que criticara el gasto de una campaña de la gobernación de Santiago para concientizar respecto al acoso callejero, cruzada avaluada en 450 millones de pesos.

Producto del enojo del rostro de Meganoticias Alerta, quien aseguró que la iniciativa no tendrá ningún resultado favorable, la integrante de “La voz de los que sobran” lo trató de “nefasto”.

“Usted no va a concientizar a nadie, sólo se dedica a decir cosas ignorantes y sin conocimiento. La campaña son 450 millones y hay una primera parte en la calle y redes sociales, y una segunda parte que tiene que ver con la educación. Entonces no sabe, no tiene idea de lo que está hablando”, lanzó a quemarropa la concejala.

Además, agregó que “él quiere que se haga campaña y encuentra muy terrible el acoso hacia la mujer... ¿Pero cómo se acaba con ese acoso? ¿Él cree que es gratis educar a la gente? ¿Él cree que los educadores tienen que trabajar gratis? ¿Él es el único que puede ganar un sueldo en este país? Qué manera de hablar tonteras, por Dios, y no saber de lo que está hablando”.

Finalmente, la exanimadora de Intrusos señaló que “nueve de cada 10 mujeres reconocen haber sido acosadas en un espacio público. Si no le parece que eso es importante, ¿Qué es importante, entonces? Él es nefasto como personaje público, me interesa un comino lo que haga en lo personal. No lo conozco y no me interesa. Critico que hable desde la ignorancia con una propiedad a diario”, concluyó, consignó La Cuarta.

¿Qué dijo Sepúlveda?

“Es muchísima plata en redes sociales. Van a hacer la campaña y el acoso callejero va a seguir igual. Esto se pudo haber hecho gratis, no es necesario gastar 400 millones de pesos”, reclamó.

“El país tiene que estar detrás de esto. Es una obligación parar el acoso callejero. ¿O le vamos a seguir faltando el respeto a las niñitas en la micro o en el Metro? Una cantidad así no te va a frenar el acoso callejero, el acoso se frena con educación desde la educación y la familia”.

Según indicaron en la página del organismo, “será una campaña intensa de 4 meses. Se consideraron $400 millones de pesos para inversión digital mayoritariamente y vía pública; y $50 millones para realizar un estudio-encuesta de percepción a las organizaciones de la sociedad civil”, precisaron en su sitio web.